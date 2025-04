Casagrande faz confissão ao falar de maturidade: 'Não envelhece a pessoa'

Em entrevista à CARAS Brasi, Walter Casagrande fala de seu retorno à TV e abre a intimidade ao revelar como lida com a maturidade

Walter Casagrande (61) estreou recentemente no programa Galvão e Amigos, na Band. A nova atração marca o retorno do jornalista à TV aberta. Em entrevista à CARAS Brasil, ele reflete sobre o atual momento de sua vida e abre a intimidade ao revelar como lida com a maturidade: "Não envelhece a pessoa".

A nova atração da Band é comandado pelo narrador Galvão Bueno (74) e conta também com Casagrande, Mauro Naves e Paulo Roberto Falcão. O ex-jogador de futebol fala sobre este retorno à TV aberta e estreia na nova emissora.

"Eu estou feliz, porque assim, voltar para uma TV tinha que ser perto de pessoas que eu conheço, pessoas que já sabem o raciocínio, que a gente se entende. A gente não se concorda, a gente se entende. Essa possibilidade foi grande, não pensei duas vezes", declara.

Casagrande está em contagem regressiva para completar 62 anos. O jornalista reforça que é um homem bastante ligado à arte , e isso faz com que não envelheça. Walter confessa sobre seu atual momento de vida.

"Está tudo certo, tudo legal. A juventude ela está na alma. Ela está na cabeça, nos pensamentos, ela não está no físico. A minha cabeça funciona como sempre fui. Eu gosto do rock, gosto do som, gosto da música, gosto do teatro, gosto do cinema e isso nunca envelhece. A arte não envelhece a pessoa. Quando você gosta de arte, você fica sempre com uma cabeça jovem", revela.

O comentarista esportivo adianta sobre as próximas novidades na carreira: "Sempre falta alguma coisa, sempre surge alguma coisa nova, sempre surge algum interesse. Tem coisas que eu estou fazendo, que ainda que não pode ser falada, mas em breve as pessoas vão saber", finaliza o comentarista esportivo Walter Casagrande.

