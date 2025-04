Andréia Sadi comemora aniversário dos filhos gêmeos: 'Dose dupla'

No aniversário dos filhos, jornalista Andréia Sadi comemora data relembrando momentos com os herdeiros e fala sobre ter tido a sorte de ter gêmeos

A jornalista Andréia Sadi está comemorando nesta segunda-feira, 07, o aniversário de seus filhos gêmeos, João e Pedro, frutos de seu relacionamento com o também jornalista André Rizek. Em sua rede social, ela postou alguns registros da duplinha e falou um pouco de sua maternidade.

A apresentadora Globo News então compartilhou que se sente sortuda por ser mãe dos meninos. A comunicadora relembrou de quando soubre a notícia que teria dois. Andréia Sadi ainda compartilhou uma conversa que teve com os aniversariantes que completaram quatro anos.

"Dizem que repórter precisa ter sorte. Verdade. E a minha melhor notícia veio no dia do jornalista (7/4) de 2021. E em dose dupla! Ganhar na mega mesmo é ser mãe do João e do Pedro. Hoje, no ritual da despedida dos 3 anos, eles me brindaram com o seguinte diálogo do nada, sem tempo para pensar muito #seviranos30: “Pra onde vão os 3 anos, mamãe?”. “Pra nossa memória, nossas lembranças” J: “ah... mas não quero esquecer de nada. Foi tão legal”. P, também nostálgico: “ah… mas os 4 vão ser legais também?”. A mãe do #vemaí: “vão ser muito mais! Vamos bombar!”. P e J: nada mais importa. Só a saúde e felicidade de filho. Grata a vida toda por ser mãe dos meus gêmeos que são completamente diferentes e totalmente figuras. E amorosos", escreveu o relato.

André Rizek revela planos de se casar com Andréia Sadi

Os jornalistas André Rizek e Andréia Sadi estão noivos e fazem planos de casamento em 2025. Pais dos gêmeos João e Pedro, eles querem celebrar o amor com uma grande festa. Inclusive, o pedido de casamento aconteceu no réveillon.

Em um post nas redes sociais, o apresentador mostrou uma foto dos dois abraçados na noite da virada e relembrou a história de amor deles. Os dois começam a namorar pouco antes da pandemia de Covid-19 e logo foram morar juntos.

"Momento em que pedi ela em casamento ontem - e a jornalista aceitou. Há testemunhas (e até madrinha), mas deixo registrado logo cedo para o caso de acordar com "calma aí, não era bem assim, vamos pensar melhor". Foi a pandemia que nos casou em 2020 (...)", disse ele em um trecho. Veja o post completo!

