Velório de Silvio Santos não acontecerá; saiba qual era a vontade dele

Família explica o motivo de velório de Silvio Santos não acontecer; apresentador deixou ordem sobre como ele queria ser tratado após a morte

O apresentador Silvio Santos antes de morrer neste sábado, 17, já havia compartilhado sua ideia sobre velórios. Ícone da TV brasileira e ídolo de muitos, o comunicador falou para seus familiares que não gostaria de ter um velório.

A decisão do dono do baú será respeitada e foi avisada no plantão do SBT. Enquanto estava vivo, Silvio Santos comentou que gostaria de ser lembrado pela sua alegria e que não gostava de comoções. Inclusive, quando tentavam falar sobre a questão, ele mudava de assunto contou Cesar Filho.

"Ele pediu para que assim que ele partisse, que levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimonia judaica. Ele gostaria de ser lembrado com a alegria que ele viveu. Ele pediu para que respeitássemos o desejo dele e assim vamos fazer", declarou a família.

Cesar Filho confirmou que esse era o desejo dele. "Ele não queria, onde quer que ele estivesse, ele queria ir direto para o cemitério...", acrescentou sobre já ter ouvido algo do apresentador.

Em uma carta, a família Abravanel explicou sobre a vontade dele: "Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu!".

Além desse pedido, Silvio Santos deixou outra ordem para o SBT. Antes de seu falecimento, ele disse que não queria que preparassem uma programação sobre sua partida. O comunicador acreditava que a preparação antecipada poderia trazer "azar".

O anúncio da morte de Silvio Santos foi dado pelo SBT no X, antigo Twitter. O apresentador estava internado desde o dia primeiro de agosto.

Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos.



Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.



A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria.



— SBT (@SBTonline) August 17, 2024

Causa da morte de Silvio Santos é revelada pelo hospital

A causa da morte de Silvio Santos foi revelada pelo Hospital Albert Einstein no último boletim divulgado pela instituição. Após o anúncio da morte do comunicador neste sábado, 17, pela própria emissora na rede social, o local onde ele estava internado, desde o início de agosto, falou o motivo do falecimento.

O dono do SBT teria morrido por conta de uma broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perna", divulgaram.