Quanto custa uma UTI aérea? Preta Gil usou o serviço no final de semana

Preta Gil fez viagem em uma UTI Aérea entre Rio de Janeiro e São Paulo no último final de semana durante o período em que está internada

A cantora Preta Gil precisou de uma UTI Aérea para ser transferida de hospital no último final de semana. Ela estava hospitalizada no Rio de Janeiro, mas os médicos acharam melhor que ela fosse levada para um hospital em São Paulo, que é onde ela já faz o tratamento contra o câncer há alguns anos. Com isso, ela precisou do serviço médico de transferência por avião particular. E este serviço pode ser muito caro. Saiba o preço:

A UTI Aérea oferece os equipamentos e serviços necessários para que o paciente hospitalizado tenha todo o suporte para fazer a viagem de forma segura e que não prejudique seu quadro de saúde. No caso de Preta Gil, ela exibiu uma foto dentro do avião e mostrou que usava auxílio de oxigênio e viajou deitada.

De acordo com o Jornal Livre, uma UTI Aérea pode custar entre R$ 15 mil e R$ 200 mil. Este valor inclui o auxílio de coordenadores de voo, médico, enfermeiro, a aeronave e outros profissionais que sejam necessários para o transporte do paciente.

Preta Gil viaja a São Paulo para seguir tratamento de câncer pic.twitter.com/Ux97aifCGe — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 6, 2025

A saúde de Preta Gil

A cantora Preta Gil está internada em um hospital de São Paulo desde o final de semana. Antes disso, ela estava hospitalizada no Rio de Janeiro para realizar exames e tomar medicações que precisavam ser feitas em ambiente hospitalizar.

A transferência para SP aconteceu após os médicos acharem melhor que ela continue o tratamento no mesmo hospital onde iniciou o tratamento contra o câncer há alguns anos e onde ficou internada por quase dois meses entre dezembro e janeiro.

Em breve, a cantora vai realizar um novo tratamento médico nos Estados Unidos. Ela deve embarcar para Nova York ainda no mês de abril para ser atendida por médicos estrangeiros que possuem outros tipos de conhecimento em seu tipo de tumor em relação à equipe médica que a atendeu no Brasil.

"Aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Agora as minhas chances de cura estão no exterior. E é para lá que eu vou para voltar curada”, contou ela no programa Domingão com Huck, da Globo, e completou: "Eu tenho muita coisa para fazer nessa vida. Eu me recuso a aceitar que se findou para mim agora. Eu ainda tenho uma caminhada”, afirmou ela, e completou: "Eu vou [para o exterior] porque eu tenho muito amor à vida. Eu sei que a gente tem que aprender a lidar com a finitude. Tenho muita fé nos meus orixás e nas minhas santinhas, fé na vida, fé no amor”.

