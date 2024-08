Enterro de Silvio Santos acontece para amigos e familiares

Após cerimônia judaica intimista, enterro de Silvio Santos acontece na manhã deste domingo, 18, no cemitério Israelita do Butantã

O último adeus de Silvio Santos acontece neste domingo, 18, no cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo. Como pedido pelo comunicador, a cerimônia foi restrita apenas para amigos e familiares, seguindo os costumes judaicos.

Após a cerimônia judaica intimista, o caixão foi levado para o local onde será enterrado. No espaço foi montada uma tenda, onde se reuniram as pessoas mais próximas do ícone da televisão brasileira. No cemitério foi montado um esquema de segurança reforçada para não haver tumulto.

Logo de manhã, alguns familiares e amigos foram vistos chegando ao local. Duas das seis filhas, Patricia Abravenel e Daniela Beyruti, tiveram sua chegada resgistrada. O neto Thiago Abravanel e Celso Portiolli também foram fotografados na entrada do cemitério.

É bom lembrar que Silvio Santos pediu que não houvesse velório aberto ao público. A família Abravanel então escreveu uma carta explicando para suas "colegas de auditório" melhor a escolha do dono do baú.

"Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel", disseram na carta.

Veja as fotos do enterro de Silvio Santos:

Fotos: Brazil News

Causa da morte de Silvio Santos é revelada pelo hospital

A causa da morte de Silvio Santos foi revelada pelo Hospital Albert Einstein no último boletim divulgado pela instituição. Após o anúncio da morte do comunicador neste sábado, 17, pela própria emissora na rede social, o local onde ele estava internado, desde o início de agosto, falou o motivo do falecimento.

O dono do SBT teria morrido por conta de uma broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", divulgaram.