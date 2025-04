Fora do BBB 25, Daniele Hypolito revela como recebeu convite para o reality show

Daniele Hypolito, eliminada no 13º paredão do BBB 25, contou como foi convidada para entrar no reality junto com o irmão, Diego Hypolito

O BBB 25 chegou ao fim para Daniele Hypolito! A ex-ginasta olímpica deixou o reality show na noite de domingo, 6, com 50,37% dos votos do público, após enfrentar o 13º paredão da temporada contra Maike e João Pedro.

Na manhã desta segunda-feira, 7, Daniele esteve no 'Mais Você', da TV Globo, e conversou um pouco com Ana Maria Braga a respeito de sua trajetória na competição. Ao longo do bate-papo, a eliminada da semana revelou como foi convidada para participar do confinamento.

Daniele entrou no BBB 25 como Camarote ao lado do irmão, Diego Hypolito. De acordo com a ex-sister, foi o familiar que a chamou para ser sua dupla. "O convite do Diego para mim foi muito especial. Primeiro entraram em contato com ele, até pela ansiedade dele", recordou.

Em seguida, Daniele Hypolito contou que recebeu uma ligação de Diego e, por estar em um local público, não pôde comemorar a oportunidade. "Procurei um canto e não pude comemorar quando ele me contou, porque tinha gente perto. Mas fiquei muito feliz com o convite", declarou a ex-sister.

Apesar de ter se colocado no paredão, a famosa garantiu que não se arrepende de sua trajetória. "É uma oportunidade. Não me arrependo de ter entrado. [...] Recebi críticas muito grandes a minha carreira inteira. Queria um aprendizado de enfrentar isso: receber palavras duras e conseguir falar, independente da forma. Queria enfrentar esses medos", concluiu Daniele Hypolito.

