Silvio Santos, ícone da TV brasileira e dono do SBT, morre aos 93 anos

Aos 93 anos, Silvio Santos morre e notícia é dada pelo SBT; apresentador estava internado desde o início de agosto em São Paulo

O apresentador Silvio Santos faleceu neste sábado, 17. A notícia foi dada pelo SBT no X, antigo Twitter. O dono do SBT estava internado em São Paulo desde o primeiro dia de agosto.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações".

Em julho, Silvio Santos também foi levado ao hospital para o tratamento de um quadro de H1N1 e chegou a receber alta hospitalar. Porém, no início deste mês, ele retornou ao centro médico para mais exames e ficou internado.

Empresário, comunicador e ícone da TV brasileira, Silvio Santos nasceu com o nome de batismo Senor Abravanel, em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Seus pais, Alberto e Rebeca, eram imigrantes de origem judia, e ele foi o mais velho de cinco irmãos.

Ele estudou contabilidade e, em seu tempo livre, trabalhava como camelô nas ruas do Rio de Janeiro, vendendo canetas e capas de plástico para títulos de eleitor nas eleições de 1946. Na mesma época, começou a fazer pequenos trabalhos de locução de rádio.

Em 1954, Silvio assinou o primeiro contrato fixo como locutor, na Rádio Nacional de São Paulo. Depois, foi chamado pelo empresário Manuel de Nóbrega para ser animador de seu programa na Rádio Nacional. Em 1958, ele assumiu a empresa Baú da Felicidade e, no ano seguinte passou a fazer shows em circos para vender os carnês da empresa.

Nesse mesmo ano, Silvio Santos no dia sete de fevereiro ele estreou seu priemeiro programa na televisão, o Hit Parade, na TV Paulista.

Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos.



Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.



A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria.



Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial… pic.twitter.com/s4V0mYlO1P — SBT (@SBTonline) August 17, 2024

Tiago Abravanel falou sobre Silvio Santos

Silvio Santos seguia internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde deu entrada no dia 1º de agosto. A assessoria de imprensa do apresentador informava que ele seguia bem.

Em entrevista para a Quem, Tiago Abravanel comentou sobre o estado de saúde do avô nos últimos dias. "Estamos na torcida. Ele está sendo muito bem assistido pelos médicos e se cuidando. Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível. Acreditamos que as orações de todos estão ajudando", disse ele.

Em seguida, Tiago comentou sobre a importância do apoio do público. "Isso reafirma tudo o que sempre soubemos sobre o carinho e o amor que as pessoas têm por ele. Neste momento difícil e delicado, acreditamos que a fé pode transformar vidas e esperamos que ele se recupere rapidamente".