Ana Maria Braga joga o buquê após casamento com Fábio Arruda. Saiba quem pegou!

Nos bastidores do Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga comemorou o casamento com Fábio Arruda jogando o buquê para a equipe

A apresentadora Ana Maria Braga compartilhou sua felicidade pelo casamento com o jornalista Fábio Arruda, realizado na noite de sexta-feira, 5, em uma cerimônia intimista na mansão dela, em São Paulo. N os bastidores do Mais Você desta segunda-feira, 7, ela celebrou o momento especial jogando o buquê de noiva para os colegas de trabalho.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, ela mostrou o momento em que surpreendeu sua equipe nos bastidores do programa. E quem ficou com o buquê foi uma das produtoras, que renovou suas esperanças de subir o altar: "Vou casar", celebrou ela.

Ana Maria Braga joga o buquê nos bastidores do Mais Você - Foto: Reprodução/Instagram

Ana Maria Braga comenta sobre casamento

Ainda durante a atração, ela comentou brevemente sobre seu casamento com o jornalista. Ao receber o jornalista Alessandro Jodar, que comanda o bloco esportivo do programa matinal, ela quis saber sobre a vida de recém-casado.

Sentados à mesa do café da manhã, a apresentadora disparou: "Como vai a vida de casado?". "Vai ótima. Uma delícia a vida de casado", respondeu Alessandro. "Tá sem fome agora de manhã. Tomou café em casa", afirmou a apresentadora.

"É. Ajuda, né. Mas não sou só eu agora", indicou Jodar."Em matéria de casamento, eu estou expert", respondeu Ana Maria Braga, que caiu na risada. Em seguida, ela mudou o rumo da conversa e falou sobre os assuntos que seriam tratados no programa.

Como foi o casamento de Ana Maria Braga?

A apresentadora do Mais Você apostou em um look colorido, que foi feito com bordados de flores em tons de rosa e azul. O modelito da noiva combinou com a roupa do noivo, que se casou com um terno rosa. Ela entrou na cerimônia sendo conduzida pelo filho, Pedro. E a celebração foi bastante animada.

