Beatriz Segall, a Odete Roitman, teve mágoa da Globo. Saiba o motivo!

Beatriz Segall, que interpretou Odete Roitman na primeira versão de Vale Tudo, morreu com uma mágoa da Rede Globo. Saiba o motivo

Nesta semana, estreou o remake da novela Vale Tudo, na Rede Globo. Isso fez com que as pessoas tivessem ainda mais curiosidade sobre a primeira versão, exibida em 1988.

Beatriz Segall, famosa por interpretar a vilã Odete Roitman na trama, morreu com uma grande mágoa da Rede Globo. O motivo é que a artista nunca foi contratada efetivamente pela emissora.

"A Globo nunca me deu importância. Nunca fui contratada. Sempre trabalhei por obra. Por quê? Eles nunca me ofereceram, e eu não procurei", disse ela em uma entrevista ao Notícias da TV, em 2014.

Além disso, Beatriz não gostava das novelas da nova geração e duvidava que seria possível fazer um remake de Vale Tudo. "Os elencos de antigamente eram melhores. Hoje seria difícil fazer 'Água Viva' e 'Vale Tudo', por exemplo. As novelas do meu tempo eram muito boas. As de agora são mais fraquinhas. Ai, agora é que não me chamam mesmo depois de eu dizer isso".

O último trabalho da atriz foi uma participação na novela Lado a Lado, exibida pela Rede Globo em 2012. Na trama, ela interpretou Madame Besançon. Beatriz Segall morreu em 2018, aos 92 anos.

Na atual versão de Vale Tudo, a vilã Odete Roitman é interpretada por Débora Bloch.

Morte

A atriz Beatriz Segall foi a intérprete da vilã Odete Roitman na versão original da novela Vale Tudo, da Globo. Agora, a trama será revisitada no remake que estreou na segunda-feira, 31 de março, na faixa das 21h da Globo. Com isso, relembre como foi a despedida para a atriz veterana:

Beatriz Segall faleceu aos 92 anos de idade no dia 5 de setembro de 2018. Na época, ela partiu enquanto estava internada em um hospital em São Paulo. A morte dela aconteceu em decorrência das complicações de uma pneumonia. O corpo dela foi cremado.

Na época, o filho dela, Sérgio Segall, contou que a mãe morreu dormindo. “Minha mãe já vinha com a saúde debilitada e, felizmente, acabou indo tranquila, estava dormindo, sem sofrimento, que era o mais importante”, disse ele ao site UOL.

Beatriz havia falado com exclusividade para a CARAS sobre a reprise da morte da vilã, que foi ao ar em 2011 no canal Viva, da Rede Globo. “Foi uma época muita boa. Realmente uma novela maravilhosa. Diretor, elenco, tudo, foi uma novela que marcou”, disse ela.

A artista também comentou que mesmo com todo o sucesso, às vezes se incomodava ao ter que falar novamente da obra. “Sinto-me um pouco incomodada, porque as pessoas comentam muito, sempre os mesmos comentários e marcam você por ter feito tal personagem. Mas sei que toda essa repercussão é graças ao sucesso que a trama teve".

Ao ser questionada sobre sentir saudade do papel icônico, a atriz afirmou com sinceridade. "Não, não tenho saudades. Temos que andar para frente. Assisti à cena ontem. É grandioso ver a cena, ver o estúdio, o elenco em sintonia, mas sentir saudades, não.”

