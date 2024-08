Celso Portiolli mostra seu retorno ao SBT após morte de Silvio Santos

Muito abalado com a morte de Silvio Santos, Celso Portiolli mostra sua volta ao SBT e desabafa sobre tristeza que está sentindo

O apresentador Celso Portiolli não esconde sua tristeza com a morte de Silvio Santos. Após aparecer muito abalado no enterro do ex-patrão, o qual considerava como um pai, o comunicador gravou sua volta ao SBT neste domingo, 18.

Sem aparecer, apenas mostrando o caminho que faz para entrar na emissora do eterno Homem do Baú, o comandante do Domingo Legal colocou a música de Silvio Santos em um ritmo mais lento para condizer com o momento triste pelo qual todos estão passando com o falecimento do ícone da TV brasileira.

"Tristeza", desabafou Celso Portiolli ao postar o vídeo de seu retorno após a partida do patrão. Nos comentários, os fãs e até famosos consolaram o apresentador. "Ele teve uma vida muito abençoada! Viver até os 93 tendo conquistado mais do que 99% das pessoas consegue e sendo amado nesse nível por todos. Conheceu filho e netos. Uma lenda que amamos, mas é triste demais mesmo", disse a humorista Tata Werneck. "Força, meu querido", prestou apoio Otaviano Costa.

Na manhã deste domingo, 18, Celso Portiolli foi fotografado chegando ao enterro de Silvio Santos. Com os olhos vermelhos e cheios de lágrimas, o comunicador participou do último adeus. Ao prantos, o funcionário falou sobre a morte dele durante a cobertura do SBT.

Enterro de Silvio Santos aconteceu para amigos e familiares

Seguindo o pedido de Silvio Santos, a família realizou o enterro do comunicador no cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, neste domingo, 18. Após uma cerimônia judaica, o corpo foi levado na companhia de um rabino para o sepultamento.

O momento do último adeus foi restrito somente para pessoas bem próximas e os fãs puderam fazer homenagens na porta do cemitério. A escolha do último adeus ser feita dessa maneira foi feita pelo próprio dono do baú ainda em vida.

"Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel", disseram na carta.

A morte de Silvio Santos foi anunciada neste sábado, 17, pela rede social do SBT. A causa do falecimento, segundo um boletim médico do hospital broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", divulgaram.