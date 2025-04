Maria Flor surge com os olhos inchados e Virginia explica o que aconteceu

Filha do meio de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor aparece com os olhos avermelhados nesta segunda-feira, 7, e mãe dá o diagnóstico

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao mostrar a filha do meio, Maria Flor, de 2 anos, com os olhos avermelhados e inchados nesta segunda-feira, 7. A menina apareceu deste jeito nos stories da mãe coruja, que flagrou uma brincadeira com a garotinha.

Com isso, Virginia contou o diagnóstico da filha. Ela disse que a pequena está com conjuntivite. “ Tadinha gente, está com conjuntivite ”, disse ela na legenda, mas sem revelar mais detalhes sobre o quadro da filha.

De acordo com o site do Hospital Albert Einstein, a conjuntivite acontece quando há a inflamação da conjuntiva, que é uma membrana transparente que recobre a parte frontal dos olhos e também a área interna das pálpebras.

A conjuntivite pode acontecer por vários fatores, como a infecciosa - que acontece quando envolve vírus, bactérias ou fungos - e a não-infecciosa - que ocorre por causa de alergias e produtos químicos. O diagnóstico deve ser feito por um especialista para verificar a causa e indicar o melhor tratamento para o caso do paciente.

Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe - Foto: Reprodução / Instagram

Filhas de Virginia e Zé Felipe 'brigam' pela avó

Ciúmes?! A empresária Poliana Rocha foi alvo do atrito das netas, Maria Alice e Maria Flor, nesta semana. Ela foi disputada entre empurrões das netas ao reencontrá-las nesta quinta-feira, 3.

Poliana e o marido, o cantor Leonardo, chegaram em Mangaratiba, Rio de Janeiro, para encontrarem a família para passarem o final de semana juntos. Ao chegar por lá, a avó coruja foi disputada pelas netas de 3 e 2 anos.

A loira pegou Maria Flor no colo e Leonardo ajudou Maria Alice a também ficar grudadinha nas costas da avó. Porém, esse abraço triplo gerou uma briga entre as crianças, que foram flagradas empurrando uma a outra para disputarem a atenção da avó.

