Guilherme Uzeda, o intérprete da Tia do programa 'Mulheres', se despede da TV Gazeta, diz colunista

O ator Guilherme Uzeda se despede da TV Gazeta após divergências, encerrando sua trajetória de nove anos na emissora; confira os detalhes!

O ator Guilherme Uzeda, conhecido por interpretar a Tia no programa Mulheres, está de saída da TV Gazeta. Após nove anos na emissora, sua despedida deve ser oficializada na próxima terça-feira, 8, informou o colunista Gabriel Perline em seu perfil no Instagram.

Nos bastidores da TV Gazeta, circula a informação de que Guilherme Uzeda desejava introduzir o personagem "sobrinho" da Tia no programa Mulheres pelo menos duas vezes por semana. No entanto, a emissora não aprovou a proposta. Diante dessa restrição criativa, o ator decidiu encerrar sua parceria com o canal .

Guilherme Uzeda integra o elenco do Mulheres desde 2016, dando vida à icônica Tia. Sua participação começou de forma gradual até que assumir o posto de "fofoqueira" do programa, sucedendo Mamma Bruschetta.

Saída da Gazeta em 2019

O ator e comediante Guilherme Uzeda, que interpreta a Tia no programa Mulheres da TV Gazeta, rescindiu contrato com a emissora na última sexta-feira, 25. Amigos e fãs do artista lamentaram a saída, que aparentemente ocorreu por causa de divergências artísticas.

A apresentadora do Melhor da Tarde, da Band, Catia Fonseca, e ex-apresentadora do programa Mulheres, homenageou o amigo em sua rede social. Em comentário, ela se mostrou indignada com o ocorrido.

“Meu querido amigo Guilherme Uzeda, por mais que neste momento você esteja triste, se achando injustiçado e não entendendo por que isso tudo aconteceu, depois de tanta dedicação, entrega, empenho para divertir e entreter o seu público, e sempre colocar a empresa em primeiro lugar, saiba que o mais importante é saber que você fez sempre mais do que podia e tenho certeza que nada como o tempo para mostrar para quem te ama e admira que as coisas nem sempre podem ser ditas”, desabafou na legenda.

