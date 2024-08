Enterro de Silvio Santos: família Abravanel, amigos e fãs aparecem

Sem velório, enterro de Silvio Santos acontece neste domingo, 18, no cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo; veja as fotos

O enterro de Silvio Santos acontece neste domingo, 18, no cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo. Família e amigos próximos do comunicador chegaram ao local logo cedo para a cerimônia restrita que acontecerá no local.

As filhas Patricia Abravanel, Daniela Beyruti e o neto Thiago Abravanel foram alguns dos familiares que foram fotografados chegando ao local em seus carros. Muito emocionado e abalado, o apresentador Celso Portiolli também teve sua chegada no cemitério registrada.

Como já explicado pela família Abravanel, o dono do baú, em vida, avisou que não queria um velório público e com muita comoção. Silvio Santos pediu que realizassem seu pedido, respeitando o que desejava, de não explorarem sua passagem.

"Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel", disseram na carta.

Além do pedido, de não ter velório aberto, Silvio Santos deixou outra ordem para o SBT. Antes de seu falecimento, ele disse que não queria que preparassem uma programação sobre sua partida. O comunicador acreditava que a preparação antecipada poderia trazer "azar".

Veja as fotos da família e amigos chegando ao enterro de Silvio Santos:

Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, chegando ao cemitério

Patricia Abravanel e o marido, Fábio Faria, chegam ao cemitério

Thiago Abravanel, neto de Silvio Santos, chegando ao cemitério

Celso Portiolli chegando ao cemitério

Fãs na porta do cemitério

Causa da morte de Silvio Santos é revelada pelo hospital

A causa da morte de Silvio Santos foi revelada pelo Hospital Albert Einstein no último boletim divulgado pela instituição. Após o anúncio da morte do comunicador neste sábado, 17, pela própria emissora na rede social, o local onde ele estava internado, desde o início de agosto, falou o motivo do falecimento.

O dono do SBT teria morrido por conta de uma broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", divulgaram.