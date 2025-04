Quem deve ser o próximo eliminado do BBB 25? Vote!

Diego Hypolito, João Gabriel e Vitória Strada estão no 14º paredão da temporada e disputam a permanência no BBB 25; vote na enquete da CARAS Brasil

O reality show BBB 25 entrou no modo turbo, a temporada está prestes a chegar ao fim e a dinâmica está acelerada para encontrar seus 3 finalistas. Neste clima, o jogo segue cheio de reviravoltas e mais um paredão foi formando na noite do último domingo, 06.

Diego Hypolito (38), João Gabriel (21) e Vitória Strada (28) disputam permanência no jogo, mas quem você quer que continue? Vote na enquete da CARAS Brasil e aponte sua opinião sobre o próximo eliminado do Big Brother Brasil 2025. Um dos três vai deixar a casa mais vigiada do Brasil na terça-feira, 8.

Quem deve ser o próximo eliminado do BBB 25? Diego Hypolito

João Gabriel

Vitória Strada

COMO O PAREDÃO FOI FORMADO?

Antes da formação do paredão, os participantes participaram disputaram a prova para coroar o novo líder da semana. Na reta final do embate, Maike e Renata duelaram na sorte. Eles tiveram que abrir uma bolsa e encontrar o card premiado. O campeão foi Maike, que se tornou o líder mais uma vez no jogo.

Na formação do paredão da semana no BBB 25, Maike indicou Diego Hypolito para a berlinda. "A minha indicação é ele por conta de tudo o que já passamos aqui", disse ele. Na sequência da dinâmica, os participantes fizeram a votação no confessionário e os dois mais votados foram João Gabriel e Vitória Strada.

QUEM VOTOU EM QUEM?

Diego votou em João Gabriel

João Pedro votou em Vitória

Delma votou em João Gabriel

Renata votou em Vitória

Vitória votou em João Gabriel

Guilherme votou em João Gabriel

João Pedro votou em Vitória

Vinicius votou em João Gabriel

