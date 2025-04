Especialista faz alerta sobre pressão por maternidade de Paolla Oliveira: 'Vergonha'

Paolla Oliveira confessou que sofreu por dez anos com a pressão social para ter filhos, até que decidiu que a maternidade não era a sua escolha

Paolla Oliveira (42) desabafou recentemente sobre a pressão social que sente dos fãs para ser mãe. Mesmo tendo congelado os óvulos, a atriz deixou claro que não tem o desejo de viver a maternidade. Desde os 20 anos, a artista disse que já foi acusada de ser "insensível" e "contra a família" após sua decisão de não engravidar. Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Rafaela Schiavo fala sobre a pressão de engravidar exercida pela sociedade, principalmente em casos como o da namorada de Diogo Nogueira.

"Muitas mulheres que são acusadas de serem insensíveis, como aconteceu com Paolla Oliveira, se sentem pressionadas e acabam não respeitando os próprios desejos e corpo. Aceitam a ideia de que toda mulher precisa ser mãe e que é egoísta quando não o é. Mulheres que decidem não ser mães sofrem a influência da sociedade, muitas vezes, cedendo a essa pressão e vão ter filhos para agradar o parceiro, os pais, que ficam na cobrança de terem um neto. Essas mulheres, muitas vezes, sentem vergonha de dizer que não querem ser mães. Muitas até mentem, falando que vão adiar a maternidade, que não é o momento, ou que ainda estão investindo na carreira", explica.

"Algumas mulheres acabam até se achando estranhas com essa decisão, passam a refletir sobre a possibilidade de serem mães, pensam no mito de como será na velhice, e cedem à pressão de terem filhos, mesmo sem terem de fato esse desejo. Outras têm uma posição mais forte e não se afetam pelo que a sociedade fala. Quando questionadas sobre a maternidade, mudam de assunto. E tem aquelas que são mais fortes ainda e assumem que não querem ser mães", acrescenta.

Em seu relato, Paolla Oliveira confessou que sentiu vergonha por muito tempo de dizer que não gostaria de ter filhos e que considerava uma "vida consistente sem filhos". Para a CARAS Brasil, a psicóloga perinatal destaca que isso é algo que acontece com milhares de mulheres: "A sociedade é muito responsável por fazer essas mulheres não terem coragem de falar. É como se nós fôssemos pessoas diferentes, com valores diferentes do que a sociedade espera, como se fosse uma regra a ser seguida por todas".

A especialista ainda fala sobre os problemas relacionados à pressão social aplicada em mulheres, como o caso de Paolla Oliveira, e pode impactar a saúde mental delas. "Podem se sentir mais ansiosas conforme a idade vai avançando, porque entram no conflito entre não querer ser mãe e o limite para poder engravidar chegando", aponta.

"Isso pode causar ansiedade nessas mulheres, é um estresse porque ela fica na dúvida. O desejo maior é de não ser mãe, mas a pressão fica ali forte e ela começa a ficar com medo, na dúvida se realmente é uma boa decisão não ter filhos. Essa mulher, geralmente, procura tratamento psicológico para trabalhar essas questões. Não é raro que mulheres cheguem para nós, com esses conflitos, ansiosas, estressadas, quando a idade começa a bater e ela continua em conflito com essas ideias", conclui.

