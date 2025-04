Vale Tudo: Maria de Fátima toma golpes de César e descobre mentiras

No próximo capítulo de Vale Tudo, Maria de Fátima toma mais de um golpe de César e descobre algumas das mentiras do cafajeste

Após tomar um fora de César (Cauã Reymond) no capítulo de sábado, 05, durante uma festa da alta sociedade, Maria de Fátima (Bella Campos) terá mais surpresas com o modelo em Vale Tudo. No capítulo desta segunda-feira, 07, a jovem descobrirá que tomou alguns golpes dele.

Depois de ter ido atrás da mãe, Raquel (Taís Araujo), em Vila Isabel, a moça voltará para o apartamento onde está hospedada no Rio de Janeiro e encontrará Franklin (Samuel Melo) desesperado com o sumiço de César.

“Não é possível! O César levou tudo dele!”, dirá Fátima, nervosa, após ver o armário dele vazio. “E levou na minha mala!”, contará Franklin, que ainda vai dar falta de algumas roupas. “Pior que o dono do apê tá chegando hoje de São Paulo e eu não conheço o cara.”

A personagem de Bella Campos então cogita que o modelo esteja no apartamento que ele tinha dito ter em Ipanema. É então que ela é alertada sobre ele não ser o que diz. “O César não tem nem uma barraca de camping, quem dirá um apartamento em Ipanema. Melhor você ver se ele não roubou nada seu”, aconselhará o rapaz.

Maria de Fátima então confere suas coisas e percebe que César levou R$ 4 mil e seu dinheiro. “Eu não acredito, eu não acredito! Eu vou matar o César!”, dirá ela, tomada de raiva. Depois, a moça vai atrás do fotógrafo indicado pelo modelo para fazer suas fotos. É então que ela descobre mais um golpe do personagem de Cauã Reymond.

No estúdio, ela encontrará Olavo (Ricardo Teodoro), quem ela acreditava ser um dos fotógrafos de moda mais requisitados, tirando retratos de modelos de conteúdo adulto. Então, se dará conta que o book que fez foi mais uma mentira de César.

“Você é tipo comparsa do César”, acusará ela. “Onde é que ele está?”, perguntará. “O César de verdade eu não sei, mas o que você estava namorando, não está em lugar nenhum, porque ele não existe”, responderá Olavo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Maria de Fátima é humilhada, expulsa de casa e surpreendida por Raquel

O tempo promete fechar para Maria de Fátima (Bella Campos) na novela Vale Tudo, que está em exibição na Globo. Nos próximos capítulos, a interesseira é expulsa do apartamento em que está hospedada na zona sul do Rio de Janeiro e Raquel (Taís Araujo) fica assustada ao ver a filha com suas malas no meio da rua.

Após humilhar a mãe e pedir que ela não a procure, Maria de Fátima volta para o apartamento onde está morando, mas é surpreendida. Ela dá de cara com Bernardo (Manoel Madeira), que é o proprietário do imóvel em que ela estava hospedada com César (Cauã Reymond) e Franklin (Samuel Melo). Saiba mais aqui!