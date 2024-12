Tati Machado faz confissão sobre autoestima: 'Somos muito mais do que vemos no espelho'

Em entrevista à Revista CARAS, a apresentadora Tati Machado revela como é sua relação com o corpo e confessa como lida com a fama

Ela é onipresente. Quando acordamos, vemos Tati Machado (33) nos globais Mais Você e Encontro. Se ligamos no GNT, lá está ela no Saia Justa. Para completar, este ano, ela ainda participou do The Masked Singer e venceu a Dança dos Famosos. Em entrevista à RevistaCARAS, a apresentadora revela.

"Lido bem com a fama, não abdiquei de nada. É uma forma de reconhecimento, só quero mais!", festeja Tati Machado . Empolgada diante de tantas oportunidades, ela reflete sobre autoestima, pertencimento e comemora o carinho do público.

Tati Machado vem chamando atenção dos telespectadores por conta de seu carisma e talento, mas ela menciona que demorou para compreender que inspirava tantas pessoas. A jornalista afirma que esse é o seu propósito atualmente.

"Demorei a entender que inspirava pessoas nesse lugar, que elas se sentiam representadas por mim. A gente quer se ver na tela. Quando comecei a aparecer na TV, estava me entendendo como mulher gorda. Estava absorvendo todas as informações e me inspirando em outras pessoas. Fico feliz em ser uma voz ativa nisso", declara.

A apresentadora do Saia Justa faz uma importante reflexão sobre autoestima e empoderamento com o corpo. Para Tati Machado, as pessoas precisam ser livres e se sentirem confortáveis com a aparência, essa é uma causa que ela faz questão de se engajar.

"Esse é o meu propósito. É o nosso corpo, são as nossas escolhas. Precisamos aprender que não comentamos sobre o corpo do outro, que somos muito mais do que vemos no espelho. Essas mensagens também valem para mim, para eu lembrar disso todo dia. Fico feliz de inspirar outras pessoas a seguirem seus sonhos e saber que são capazes. Eu faço um exercício real de olhar para mim e pensar que esse corpo conta a minha história. Se eu optar de fazer qualquer coisa por ele, que eu consiga fazer de forma madura e não por pressão alheia", finaliza a jornalista Tati Machado.

