Xuxa destaca amadurecimento pessoal e faz reflexão: 'Experiência'

Em entrevista à Revista CARAS, Xuxa fala sobre amadurecimento e realização pessoal

Xuxa Meneghel (62) vê o amadurecimento como uma experiência pessoal adquirida por toda a vida. A apresentadora, que neste ano sai pelo Brasil em turnê intitulada O Último Voo da Nave, lançou o álbum audiovisual Xuxa Só para Baixinhos 14 - Cores e se permite realizar todos os seus sonhos.

Em entrevista à Revista CARAS, a apresentadora revela a melhor parte em amadurecer e fala sobre o conhecimento. "Só a experiência. O resto tem lados bons e ruins", confessa a estrela, que em seguida explica sua declaração.

"O ruim é conviver com a falta de colágeno, a falta de respeito das pessoas por você envelhecer. O bom é ter a cabeça melhor, entender mais a ignorância das pessoas, se abraçar e dizer para si que poderia ter feito algo diferente, mas que tudo bem, valeu a pena para chegar a esse momento com uma boa cabeça. O amadurecimento vem com conhecimento, mas também com coisas desagradáveis, porque o bullying, o preconceito, a ignorância e a falta de respeito está grande.", diz.

"E não digo só comigo, mas com todos. Ao ver mulheres falando mal de outras mulheres, homens machistas, políticos dizendo coisas desagradáveis, pessoas brigando com outras por causa de um Deus que elas criaram, me dá vontade de não entender sobre um determinado assunto para não ver o quanto essas pessoas estão erradas. Se fosse criança ou adolescente, talvez não ligasse tanto para isso. Porém, mais madura, dói ver tudo isso", complementa.

A estrela fala sobre a maternidade e ressalta que cumpriu e segue acertando como mãe de Sasha Meneghel (26), estilista e diretora criativa da marca MONDEPARS.

"Ser mãe. Me orgulho da Sasha, que se formou em Moda e tem a sua própria linha, que está cada vez mais bonita. Me orgulho demais de chegar aos 62 anos e dizer que não errei como mãe, espero não ter errado como filha e estou doida para saber como serei como avó.", finaliza.