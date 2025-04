Filho de Gugu Liberato relembra apoio do pai em sua paixão: 'Ele me ajudou'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, confessa sonhos futuros na carreira e relembra apoio do pai

A semelhança física com Gugu Liberato (1959-2019) impressiona, mas o que chama mesmo a atenção é a maturidade! Aos 23 anos, João Augusto, filho do icônico apresentador, revela que deseja seguir os passos do pai na comunicação. Durante papo exclusivo com à RevistaCARAS no acervo de Gugu, em SP, o jovem abre o coração ao falar do futuro.

Dividindo-se entre os EUA e o Brasil, João admite que a dor de perder o pai, em 2019, lhe trouxe amadurecimento. "Quando ele faleceu, eu tinha 18 anos, me considerava um adolescente. Nos últimos anos, tive que lidar com várias coisas e abraçar a ideia de manter o legado dele vivo. Quero honrar a pessoa que ele foi”.

João Augusto confesa que desde quando era pequeno gostava de estar em frente às câmeras, mas fui realmente descobrindo sua vontade de se tornar comunicador nos últimos anos. Ele relembra que Gugu Liberato sabia desta paixão e o ajudou com um canal de culinária no Youtube.

"Ele sabia que eu gostava de estar em frente às câmeras, tanto que ele me ajudou a produzir um canal de culinária no YouTube. Eu era muito dedicado a esse canal, passava horas do meu dia editando, dormia pensando qual seria o próximo vídeo, tinha um quadro de perguntas. Eu tinha paixão por aquilo e isso prova para mim mesmo que gosto de me expressar para as câmeras, mostrar conteúdos", declara.

João desabafa sobre a pressão de ser filho de um dos maiores apresentadores do país."Existe bastante cobrança, as pessoas criam expectativas sobre mim e isso é normal por conta da pessoa que meu pai foi. Eu não vou ficar parado, não pelas pessoas, mas por mim! Quero mostrar aos meus filhos que o avô deles foi extraordinário, mas o pai também foi", finaliza o comunicador João Augusto.

Leia mais em:Gugu Liberato completaria 66 anos; apresentador fez faculdade com ajuda de Silvio Santos

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: