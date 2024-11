Tati Machado compartilha mensagem de Eliezer após nascimento de Ravi, segundo filho com Viih Tube

Durante o 'Mais Você', Tati Machado comentou sobre o nascimento de Ravi e compartilhou mensagem recebida de Eliezer sobre o bebê: "Mais um"

No Mais Você desta terça-feira, 12, a apresentadora Tati Machado compartilhou com Ana Maria Braga a notícia do nascimento de Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer, e irmão caçula de Lua. Durante o programa, Tati também compartilhou uma mensagem que recebeu do ex-BBB sobre o bebê, que nasceu na segunda-feira, 11.

"Mandei uma mensagem para o Eli hoje de manhã mandando parabéns, ele pediu para te mandar um beijão e ainda disse: 'É mais um bochechudo para a família", disse Tati para Ana Maria."Que bom, que lindo!", disse Ana ao ver a foto da mãozinha de Ravi, divulgada pelo gshow.

Ravi nasceu em São Paulo, de parto cesárea. Ao contrário de Lua, que nasceu pela manhã, o pequeno nasceu às 19:49, pesando um pouco mais que a irmã em seu nascimento, 3,760 kg, mas com a mesma medida, 49 cm.

O caçula da família é do signo de escorpião, com ascendente em gêmeos e Lua em peixes. Segundo a análise da astróloga e psicoterapeuta Eunice Ferrari, o menino é regido pelo elemento água, o que indica que ele será "todo emoção e sensibilidade".

Tati Machado vibra ao participar pela primeira vez do Teleton

Tati Machado participou pela primeira do Teleton, no SBT. A apresentadora foi liberada pela TV Globo para fazer da 27ª edição da campanha, que teve como tema 'Solidariedade e Gratidão' e arrecadou no total R$ 36,1 milhões.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela compartilhou uma sequência de cliques no palco do SBT ao lado de outros famosos como Maisa Silva, Gaby Cabrini, Ju Oliveira e Gabriel Cartolano, e não escondeu sua felicidade em fazer parte desse evento tão importante.

"Que alegria. Cheguei em casa com um quentinho no meu coração. Participar pela primeira vez do Teleton e ver de perto essa energia linda fez do meu dia muito melhor", confessou Tati, que em seguida falou sobre a importância da campanha.

"A AACD tem um trabalho responsável e sério que, além de lembrar que nossa sociedade pode ser mais inclusiva e justa, ainda leva sorriso para muitas crianças que sonham com uma vida de mais qualidade, dignidade e autonomia", acrescentou.

Por fim, Tati também agradeceu a liberação da Globo para que ela fosse ao Teleton. "Agradeço a TV Globo pela oportunidade e também toda acolhida do SBT. DOE!", finalizou a apresentadora.