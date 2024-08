Após 15 anos no SBT e estreando no 'Saia Justa', Eliana refletiu sobre o novo passo na carreira em entrevista recente; confira

Com estreia nesta quarta-feira, 7, Eliana assume o comando do sofá da nova temporada do Saia Justa, no GNT. A apresentadora, que saiu do SBT após 15 anos na emissora, ocupa a posição de “âncora” da atração, que ainda conta com Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado. Em entrevista ao Gshow, a artista avaliou a mudança da emissora de Silvio Santos para o novo canal.

"Está sendo um exercício porque foram muito anos falando com as câmeras, sempre na posição de comunicadora, conduzindo um quadro, falando com o auditório”, pontuou Eliana.

“Claro que existe uma condução de mediar os assuntos, mas existe uma Eliana que está aberta para se mostrar de uma forma diferente. E estou pronta para isso", prosseguiu.

Ainda durante o bate-papo, Eliana refletiu sobre o novo passo na carreira. "Na minha condição profissional de tantos anos, podia ter me engessado nesse papel, fazer o que faço há tantos anos, mas me permiti, com a maturidade, me deixar levar que quero isso."

E completou: "A audiência que me acompanha todos os anos merece conhecer essa mulher que muitas vezes é vista como excelente comunicadora, mas não sabe como sou como mulher, mãe, esposa. É um presente, para mim, me permiti relaxar em frente às câmeras".

Eliana e Maisa mandam recado para Silvio Santos na Globo

Novas contratadas da Globo, as exs-apresentadoras do SBT, Eliana e Maisa, sugiram juntinhas em uma entrevista no Fantástico no domingo, 04. Em sua mansão, a loira recebeu a jovem para bater um papo e, depois de conversarem, elas emocionaram ao falarem de Silvio Santos.

Sabendo que o dono do baú está internado para cuidados médicos, as duas mandaram um recado para ele e demonstraram muita gratidão pelo comunicador. Eliana e Maisa então aproveitaram a oportunidade de estarem juntas na televisão para fazer um agradecimento para o ícone da TV brasileira. Confira!