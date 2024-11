Sabrina Sato se destaca com look poderoso para o The Masked Singer

A apresentadora Sabrina Sato está de volta ao The Masked Singer Brasil, da Globo! E, para marcar o momento, a famosa exibiu fotos do vestido usado na ocasião

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou, nesta terça-feira, 26, uma série de fotos do look usado para a gravação do The Masked Singer Brasil, da Globo. A estrela exibiu o modelito da grife Area, de Nova York, em um carrossel de registros e poses para o Instagram.

O vestido é adornado com pedras, em tom verde-menta e possui recortes verticais no corpete, que vão do decote até a cintura. Já a saia, longa e em formato de tulipa, apresenta uma fenda alta.

A legenda do post complementa a ilustração: "Uma detetive disfarçada pronta para uma nova temporada do The Masked Singer Brasil!", divertiu-se.

Confira as imagens do look na publicação abaixo:

Ela voltou a gravar o The Masked Singer Brasil após perder bebê

Sabrina Sato está de volta! E a notícia foi anunciada pela própria apresentadora no dia 14 de novembro. O afastamento deveu-se a um episódio delicado que ocorreu durante a gestação do segundo filho. A artista sofreu a perde do bebê que esperava, fruto do relacionamento com o ator Nicolas Prattes.

Sato anunciou a gravidez em outubro e estava na 11ª semana de gestação. Ela deu entrada no hospital na terça-feira, 5, e teve alta no dia seguinte.

Em suas redes, Sabrina celebrou o retorno ao trabalho. "Vamos em frente com muita fé, amor e vontade de viver! Obrigada meus companheiros do Masked Singer Brasil, Globo e vocês sempre pelo carinho. Sou muito grata pela profissão que exerço. Voltei a trabalhar essa semana e ontem foi dia da coletiva para apresentar esse novo time incrível e talentoso que tem me dado tanto amor. Masked Singer Brasil estreia em janeiro na Globo," escreveu.