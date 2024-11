Patrícia Poeta dispara contra a violência e defende a vida: 'Existe um recomeço'

Patrícia Poeta (48) tem usado seu espaço na TV aberta para ser uma grande aliada das mulheres vítimas de violência física, psicológica e patrimonial. Nesta segunda-feira, 25, a apresentadora do Encontro, da Globo, dedicou toda a exibição ao especial Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

A estrela recebeu uma plateia composta por mulheres que já sofreram algum tipo de violência. Naiara Azevedo (35), que há um ano denunciou o ex-marido Rafael Cabral por violência doméstica, e Valéria Scarance foram as convidadas que falaram sobre o tema. Um grupo de jornalistas mulheres também acompanhou de perto o programa.

Em conversa após o Encontro, com participação da CARAS Brasil, Poeta defende o direito da vida e fala sobre recomeço após episódios de violência doméstica. Para a apresentadora, é preciso apoiar as vítimas e levar conhecimento sobre importantes meios para combater o ciclo violento iniciado em relacionamentos.

"Para que elas consigam sair disso, porque muitas vezes elas sentem refém exatamente por desconhecer os direitos que têm, que hoje tem mais saídas, que hoje a gente tem um olhar mais atento para isso. E por isso que eu falei hoje, se uma mulher me escutou hoje, se a gente conseguiu salvar pelo menos uma vida, a missão do programa hoje foi cumprida", afirma.

"Muitas mulheres já me procuraram falando que, ou que viram o programa, ou que querem contar suas histórias, ou que conseguiram sair, ou que deram a volta por cima. Então isso eu acho que é um ganho, eu acho que faz parte da nossa missão também, sabe? Eu acho que ela vai um pouco além da comunicação em si, mas eu acho que uma questão de responsabilidade social mesmo, da gente poder ajudar essas mulheres, e para que a gente cada vez menos tenha que dar notícia dizendo, 'olha, foi assassinada, levou uma marretada'. Assim, às vezes eu chego assim e fico, cara, não é possível, o que a gente pode fazer? Quando estiver aqui nesta vida, o que eu posso fazer para ajudar essas outras mulheres?", reflete.

Patrícia Poeta reafirma seu compromisso na luta pelas mulheres e fala da importância de levantar a autoestima feminina. Ela também revela que a participação de Azevedo foi para mostrar que nem figuras públicas estão livres da violência.

"Mostrar para essas mulheres que têm saída, eu acho que é também mostrar que existe um recomeço, puxar para cima. Comentei com a minha equipe na semana passada. Esse programa vai mostrar os problemas, mas a gente tem que botar essa mulherada para cima. Dizer assim, 'olha, vamos virar o capítulo dessa história. Tem mais vida pela frente, tem mais vida'. A Naiara, eu pensei na Naiara por causa disso. A Naiara é um exemplo, uma pessoa pública, compartilhou sua história com os fãs, com todo mundo. Então quer dizer, é um exemplo", conclui.

