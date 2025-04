Sabrina Sato posta foto inédita do casamento de Ana Maria Braga e Fábio Arruda

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou fotos tiradas no casamento de Ana Maria Braga, que oficializou sua união com o jornalista Fábio Arruda

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 7, para compartilhar registros de seu final de semana. Entre os cliques, estão fotos tiradas no casamento de Ana Maria Braga, que oficializou sua união com o jornalista Fábio Arruda na noite de sexta-feira, 5, em uma cerimônia intimista na mansão dela em São Paulo.

Sabrina foi ao evento na companhia de seu marido, o ator Nicolas Prattes. Em uma das fotos compartilhadas, o casal aparece ao lado dos noivos e é possível ver o look dos recém-casados para a cerimônia. A apresentadora do Mais Você apostou em um look colorido, que foi feito com bordados de flores em tons de rosa e azul. O modelito da noiva combinou com a roupa do noivo, que se casou com um terno rosa.

Em outra imagem, Sabrina surge sorridente com Ana Maria e a cantora Simone. "Depois de um fim de semana cheio de amor e muitas risadas, finalmente tô conseguindo postar algumas fotos. Energia boa demais! Fiquem com Deus (porque só Ele sabe o rolê que foi)", escreveu ela ao compartilhar os cliques. Além de fotos do casamento, Sabrina Sato mostrou momentos com a filha.

Eliana e o marido, Adriano Ricco, e a apresentadora Tati Machado e seu marido, Bruno Monteiro, também marcaram presença.

Sabrina Sato posta registros do casamento de Ana Maria Braga - Foto: Reprodução/Instagram

Ana Maria Braga é carregada por convidados em festa de casamento

A celebração foi bastante animada. Em um vídeo postado pela esteticista Michelle Meleck nas redes sociais, a famosa aparece bastante animada em uma cadeira, sendo levantada pelos convidados, ao som da música 'Hava Nagila'. Fábio também foi carregado.

"Não podia faltar muita alegria ao som de "Hava Nagila". É uma tradição popular em casamentos judaicos porque ela simboliza alegria, união e celebração da vida. O nome Hava Nagila significa literalmente "Vamos nos alegrar" em hebraico. Viva os noivos!!!", explicou Michelle.

