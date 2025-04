Estilista revela qual foi o pedido de Ana Maria Braga para o vestido de noiva

O que ela pediu e o que ela recebeu? Estilista revela detalhes da criação do vestido de noiva de Ana Maria Braga, que se casou na semana passada

O casamento de Ana Maria Braga com Fábio Arruda deu o que falar nas redes sociais desde a semana passada. Os dois trocaram as alianças e as juras de amor na mansão dela em São Paulo na sexta-feira, 4, em uma cerimônia civil intimista. Agora, os detalhes estão sendo revelados publicados. Depois da apresentadora mostrar os bastidores de sua preparação para o casamento, a estilista contou os detalhes do vestido da noiva.

O vestido de noiva foi feito pela estilista Lethicia Bronstein. Nesta terça-feira, 8, ela mostrou um vídeo com os detalhes de como o look foi feito em seu ateliê. Na legenda, a criadora contou qual foi o pedido que recebeu de Ana Maria Braga para o vestido: “O resultado atendeu na íntegra ao pedido da noiva: ‘Eu quero um vestido feliz’” , afirmou.

A apresentadora se casou com um vestido feito com várias camadas de bordados de flores coloridas e aplicas em um tecido branco de tule. O look contou com decote poderoso na frente e também nas costas, e ainda teve o estilo de princesa com mangas bufantes e saia rodada.

"Um jardim de incontáveis flores para a mais bela flor do jardim. Incontáveis mãos de artesãos dedicados e na busca do mais belo e feliz vestido, para uma mulher tão especial e amada celebrar o amor. Incansáveis profissionais que tenho orgulho de chamar de #teamlethicia me ajudando a sonhar o sonho de estilista e, claro, fã e da noiva. O resultado atendeu na íntegra ao pedido da noiva: “Eu quero um vestido feliz”", disse Bronstein.

E completou: "Feliz, @anamariabragaoficial fiquei eu, e ainda sinto estar sonhando de não só ter realizado seu vestido, como de ter te conhecido vc finalmente, e de ver dentro dos seus olhos porque você é você! Feliz de ter ouvido da sua boca incansáveis vezes que foi o vestido mais lindo que você já usou na vida e seus olhos brilharem em todas elas! Feliz de ver você e Fábio parecendo dois adolescentes apaixonados desde a cerimônia até a pista de dança e amigos queridos e família celebrando vocês! Feliz de ter tido um parceiro nesse projeto, o tbm incansável e talentoso @fabiopaivafp e td seu time (agradecimento especial a Bel) que me deram a mão e fomos juntos nessa deliciosa aventura! Que esse jardim fique vivo sempre na memória de todos como ficará na minha!".

Ana Maria Braga usou vestido de noiva colorido - Foto: Reprodução / Instagram

