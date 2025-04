Eliezer se emociona em forte desabafo sobre sua fé: 'Não deboche'

O ex-BBB Eliezer recordou momentos difíceis de sua vida, incluindo a internação do filho caçula, ao lamentar questionamentos sobre sua fé

O influenciador digital Eliezer usou as redes sociais neste sábado, 12, para conversar com o público a respeito de um assunto envolvendo sua vida pessoal. Nos últimos dias, o nome do ex-participante do BBB 22, da TV Globo, ficou entre os assuntos mais comentados após ele participar de uma missão religiosa.

Após a repercussão do assunto, Eliezer decidiu se pronunciar. Por meio de um vídeo, o marido de Viih Tube recordou momentos difíceis enfrentados em sua vida, incluindo a internação de Ravi, filho caçula do casal, e lamentou os questionamentos de terceiros sobre sua fé.

O ex-BBB explicou que, inicialmente, se negou a ceder qualquer entrevista sobre sua ida à missão. "Eu não falei antes porque acredito que fé não se explica. Eu não tenho que dar um posicionamento da minha fé. A fé se vive, transforma. O único posicionamento que eu tenho está aqui do lado do meu quarto, dentro do berço, vivo, com saúde", disse ele, referindo-se ao bebê.

"Seis meses atrás nós estávamos dentro de um hospital, a gente não sabia quando sairia nem se ele sairia de lá. [...] Para mim é Deus. [...] A Viih ficou por 17 minutos tendo uma hemorragia e ela está viva, está bem, eu fiz um cateterismo de emergência e estou bem, meu filho ficou 19 dias internado e ele está bem. Eu desejo no fundo do meu coração que ninguém nunca passe por isso", continuou Eliezer, bastante emocionado.

Por fim, o ex-BBB revelou que tem sofrido críticas desde que ele e Viih Tube decidiram se batizar em uma igreja evangélica, em fevereiro deste ano. "A minha fé é condicionada a Deus. Quem está colocando a religião nisso para deslegitimar a minha fé são vocês. Deus salvou o meu filho, não foi a igreja, não foi o pastor ou a religião", declarou ele.

"A internet é assim, se você errou uma vez, será para sempre o errado. Não importa nada de bom que você tenha feito. Na vida real também é assim. Não quero que ninguém entenda", acrescentou. Na legenda, Eliezer escreveu: "Não deboche e nem critique a fé do outro. Fé se vive. Fé transforma. Fé não se explica".

Confira o desabafo completo de Eliezer:

A festa de dois anos da filha de Viih Tube e Eliezer

Na última quinta-feira, 10, os influenciadores Viih Tube e Eliezer publicaram em seus perfis no Instagram um vídeo que reúne diversos momentos da 'superfesta' de dois anos da filha, Lua Di Felice, ocorrida no dia anterior. O evento, realizado em São Paulo, teve como tema 'Barbie Sereia'

O vídeo revela Lua reagindo aos cenários, brincadeiras com os pais e o 'parabéns' em família, que contou com a presença de Ravi, de quatro anos, o segundo filho do casal.

"As reações dela e a mão na boca o tempo todo comprovam pra gente que valeu muito a pena realizar cada coisinha que ela pediu", escreveu na legenda da publicação; confira o registro!

