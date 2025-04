Ana Maria Braga mostra surpresa que ganhou antes do casamento: 'Quase me fez chorar'

A apresentadora Ana Maria Braga compartilhou mais um momento especial do dia do seu casamento com o jornalista Fábio Arruda

A apresentadora Ana Maria Braga compartilhou mais um momento especial do dia do seu casamento com o jornalista Fábio Arruda, realizado em uma cerimônia intimista na mansão dela, em São Paulo. Nesta sexta, 11, ela mostrou um presente especial que ganhou da estilista Lethicia Bronstein, responsável por seu vestido de noiva.

Em uma publicação nas redes sociais, ela mostrou que a estilista preparou uma surpresa para ela antes da celebração, que aconteceu na última sexta-feira, 4, e fez uma jaqueta inspirada no vestido de casamento.

"A Lethicia Bronstein quase me fez chorar antes da hora. Durante o preparo do vestido, eu fiquei tão encantada que já comecei a imaginar em que outra ocasião poderia usá-lo de novo. Porque, convenhamos, ele ficou lindíssimo, não é mesmo?", iniciou Ana Maria ao mostrar a peça.

Ao mostrar a roupa, ela deu detalhes: "Foi aí que ela me preparou uma surpresa cheia de carinho: uma jaqueta jeans com os mesmos bordados e aplicações do vestido, para que eu possa levar um pedacinho dele comigo em momentos mais simples do dia a dia. Que gesto bonito, que gentileza. Muito obrigada, Lethicia!"

Além dos bordados e aplicações semelhantes aos do vestido, a jaqueta traz detalhes personalizados, como as iniciais dos noivos e a data da cerimônia: 04/04/2025. Veja a peça de roupa:

Casamento de Ana Maria Braga: apresentadora posta vídeo do evento

Na última quarta-feira, 9, a apresentadora mostrou um vídeo da festa, que reuniu cerca de 50 convidados, alguns deles famosos. No registro, é possível ver como alguns ambientes da casa foram decorados para a união civil do casal. O bolo simples da comunicadora também foi exibido.

"O amor não é só paixão. Não é apenas o começo, a faísca inicial. O amor verdadeiro é o que vem depois, quando a paixão se vai. Quando você se levanta e ainda quer estar com a pessoa. Quando a escolha é diária, mesmo quando é difícil. Amar é trabalho. É construção. É quando os dois decidem permanecer, mesmo quando seria mais fácil ir embora", refletiu a comandante do Mais Você ao compartilhar um pouco do grande dia com seus seguidores.

