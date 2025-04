Ticiane Pinheiro se derrete em foto elegante de Rafa Justus: 'Minha menina'

Mamãe coruja! A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou uma nova foto da filha mais velha, Rafa Justus, toda arrumada; veja

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou os seguidores neste sábado, 12, ao compartilhar uma foto belíssima da filha mais velha, Rafaella Justus, de 15 anos. Em seu perfil oficial, a comunicadora se derreteu de amores ao pela primogênita, que está crescendo mais a cada dia.

No novo clique publicado por Ticiane, Rafa aparece toda maquiada usando um look discreto em tom escuro, cabelos ondulados e um acessório na cintura. Esbanjando beleza e elegância, a adolescente deu um sorriso sutil ao posar para a câmera.

"Minha menina virou mulher. Mini me", derreteu-se a apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV, na legenda da postagem. Ticiane Pinheiro, no entanto, não foi a única que 'babou' por Rafaella Justus.

Nos comentários, diversos internautas também elogiaram a beleza da jovem e apontaram grande semelhança com Tici: "Lindíssima por dentro e por fora. Amo!", declarou uma seguidora. "Lindíssima, parece com a Tici", disse outra. "Parece uma boneca", falou uma terceira. "Super parecida com a mãe", escreveu mais uma.

Vale lembrar que Rafa Justus é filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus. Além da adolescente, a famosa também é mãe da pequena Manuella Tralli, de 5 anos, fruto de seu atual casamento com o jornalista César Tralli.

Confira a foto de Rafaella Justus:

Roberto Justus impressiona ao postar foto com Rafaella

Recentemente, Roberto Justus impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito ao lado de sua filha, Rafaella Justus, de 15 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Ticiane Pinheiro.

Na foto postada na web, o empresário e a filha aparecem abraçados e usando looks estilosos. Justus está usando uma camisa e uma calça social, enquanto Rafaella está usando um vestido preto e acessórios dourados.

"O tempo passa rápido demais! Meu amorzinho, Rafa Pinheiro Justus cresceu!", escreveu o famoso na legenda da publicação. O post também recebeu vários elogios; confira detalhes!

