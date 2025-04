Ana Maria Braga é carregada por convidados em festa de casamento

A apresentadora Ana Maria Braga foi carregada em uma cadeira e jogada para o alto durante sua festa de casamento com Fábio Arruda

A apresentadora Ana Maria Braga e o jornalista Fábio Arruda se casaram em uma cerimônia intimista nesta última sexta-feira, 4.

A celebração, que contou com a presença de poucos amigos, foi bastante animada. Em um vídeo postado pela esteticista Michelle Meleck nas redes sociais, a famosa aparece bastante animada em uma cadeira, sendo levantada pelos convidados, ao som da música 'Hava Nagila'. Fábio também foi carregado.

"Não podia faltar muita alegria ao som de "Hava Nagila". É uma tradição popular em casamentos judaicos porque ela simboliza alegria, união e celebração da vida. O nome Hava Nagila significa literalmente "Vamos nos alegrar" em hebraico. Viva os noivos!!!", explicou Michelle.

Para o casamento, Ana Maria Braga escolheu um vestido de noiva fora do comum. A apresentadora apostou em um look colorido, feito com bordados de flores em tons de rosa e azul. O modelito da noiva combinou perfeitamente com a roupa do noivo, que se casou com um terno rosa.

Confira:

Ana Maria Braga aponta erro em presente que ganhou da produção do 'Mais Você'

Ana Maria Braga usou as redes sociais nesta quinta-feira, 3, para mostrar um presente que ganhou da produção do Mais Você na última terça-feira, 1º, quando completou 76 anos. A equipe decidiu fazer um quadro mostrando como estava o céu no dia em que ela nasceu, contudo, um detalhe na certidão de nascimento da famosa acabou "estragando" o presente.

No vídeo, a apresentadora explica que em seu registro consta que ela nasceu na cidade de Orlândia, São Paulo, mas, na verdade, foi em São Joaquim da Barra. Ana contou que seus pais não eram casados, por isso, o rapaz do cartório informou que não seria possível registrá-la. Confira o relato!

