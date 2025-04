Quadro de saúde de Leci Brandão é atualizado após mal súbito em show

Leci Brandão foi socorrida no palco durante um show em São Paulo ao apresentar mal-estar; cantora foi internada após episódio

A cantora e deputada estadual Leci Brandão passou por um grande susto na tarde deste sábado, 12, durante uma apresentação em São Paulo. A artista precisou interromper o show após sentir um mal-estar no palco.

Socorrida pela produção do evento, que imediatamente a retirou do local, Leci recebeu atendimento médico e foi encaminhada a um hospital para realizar uma bateria de exames. De acordo com o boletim médico divulgado por sua equipe, ela sofreu um pico de pressão e um consequente mal súbito .

O comunicado ainda informou que a veterana, de 80 anos, passa bem e deve receber alta ainda nesta noite. "Na tarde de hoje, durante a apresentação do Festival Isso é Samba, no parque Villa-Lobos, Leci Brandão teve um pico de pressão e um consequente mal súbito", iniciou o boletim.

"Foi retirada do palco por sua produção, conduzida à ambulância UTI de remoção do evento, e transferida para o Hospital Samaritano Paulista. Passou por exames de tomografia, raio-x e laboratorial, todos felizmente com resultados positivos e tranquilizadores! A cantora passa bem, está lúcida e deverá ter alta ainda hoje no início da noite", completou a equipe de Leci Brandão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leci Brandão (@lecibrandao)

Leci Brandão reflete sobre missão e luta como artista

Leci Brandão construiu uma longa trajetória como sambista e fez história ao unir sua música com manifestações políticas. Em retrospectiva de carreira, ao lado de Emicida, ela defende a arte como instrumento de luta e reflete sobre missão como artista: "Não sei como consegui".

"Acho que vim para a Terra para cumprir uma missão. Existem situações que eu não sei como eu consegui escrever. Assuntos sérios, várias pautas - como vocês dizem hoje -, eu já falava lá atrás", compartilhou Leci Brandão em um episódio do Sambas Contados, podcast do Globoplay.

Além de conversar sobre a influência de Leci Brandão na música, Emicida também fez questão de falar sobre sua história pessoal com a artista durante o podcast. "Na primeira vez que eu a encontrei, estava extremamente nervoso. Afinal, ela já era Leci Brandão e eu era apenas mais um ‘menininho’ querendo fazer rap. Estava petrificado na sua presença, sem saber o que falar", declarou ele.

Leia também: Médico faz alerta sobre diagnóstico de astro de Grey's Anatomy: 'Não há cura'