Filha de Maria Gladys se pronuncia após acusação do irmão: 'Um absurdo'

Filha de Maria Gladys, Maria Thereza rompeu o silêncio após o irmão alegar que ela teria usado todo o dinheiro da atriz; entenda

Nos últimos dias, o nome da atriz Maria Gladys ficou entre os assuntos mais comentados após Maria Thereza Mello Maron, uma das filhas da artista, informar que a mãe estava desaparecida em Minas Gerais. Segundo informações do colunista Pablo Oliveira, da 'Rádio Tupi FM', ela foi encontrada sozinha na região de Jacutinga pedindo dinheiro para retornar ao Rio de Janeiro.

Em meio ao ocorrido, Glayson Gladys, filho de Maria, rompeu o silêncio e se pronunciou pela primeira vez a respeito da atual situação da mãe. Em entrevista a Pablo, o herdeiro da atriz informou que as duas irmãs teriam utilizado todo o dinheiro da matriarca e, por isso, ela estava sem condições financeiras.

Maria Thereza, no entanto, rebateu as acusações do familiar. Por meio das redes sociais, a herdeira de Maria Gladys negou que tenha usado o dinheiro da mãe e explicou que a atriz teria gastado sozinha toda sua renda com comida e hospedagem em hotéis.

"Eu não peguei um centavo da minha mãe. Eu só ajudo minha mãe. Eu sou a filha que mais ajuda ela. É um absurdo isso que está acontecendo. Isso pode me prejudicar seriamente porque agora eu estou como a canalha que rouba a aposentadoria da mãe e não é nada disso. Estou sendo acusada de ter roubado a aposentadoria da minha mãe e tô vindo aqui esclarecer o que está acontecendo", declarou ela.

Em seguida, Maria Thereza relatou a passagem da mãe por alguns locais e ressaltou que todos foram pagos com sua aposentadoria. "Acabou o dinheiro e ela ficou dura. Eu organizei a vaquinha, eu estou dura. Ela nunca dormiu na rua. Quando acabou o dinheiro dela, ela ficou na pousada, mas estava sem dinheiro para pagar, quase indo para a rua. Mas nunca dormiu na rua, nunca pediu esmola para ninguém. Eu fiz uma vaquinha para ela, para os amigos ajudarem", disse.

"Eu vivo do aluguel do meu apartamento em Copacabana. Inclusive, vou vender esse apartamento para ajudar minha mãe. Pra comprar uma quitinete para ela, para ela não precisar passar por isso. E ainda vai sobrar um dinheiro pra mim. Só o que eu faço é ajudar, isso tudo não faz o menor sentido e eu tenho como provar. Ela gasta, tá certo, é o dinheiro dela. Mas eu jamais roubaria a minha mãe. Isso é uma mentira", finalizou a filha de Maria Gladys.

Maria Gladys - Foto: TV Globo/Fabrício Mota

O que aconteceu com Maria Gladys?

A atriz Maria Gladys, de 85 anos, estava desaparecida em Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais, a três horas de distância do Rio de Janeiro. Uma das filhas da artista, Maria Thereza Mello Maron, amplificou os pedidos de ajuda na quinta-feira, 10, para encontrar a mãe que estava "sozinha, confusa, sem dinheiro e sem casa".

"Alô amigos! Maria Gladys está em Santa Rita de Jacutinga na rua, confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa. Precisa vir ao Rio me encontrar pra que eu possa trazer ela pra minha casa. Lá é uma cidade de difícil acesso pois não tem transporte", começou Maria Thereza em seu perfil, com prints que mostravam Gladys pedindo dinheiro para a passagem de ônibus.

