Lucilene Caetano faz ensaio fotográfico em família na reta final da gravidez

Em entrevista exclusiva à CARAS, Lucilene Caetano abriu o coração ao falar sobre os medos enfrentados na quarta gestação: 'Uma vitória'

Lucilene Caetano está contando os dias para a chegada da filha caçula! Mãe de Theo, Davi e Zion, frutos de seu casamento com Felipe Sertanejo, a apresentadora, grávida de 39 semanas, espera a primeira menina da família.

Aproveitando os últimos momentos com o barrigão, Lucilene realizou um ensaio fotográfico em família para registrar um dos momentos mais especiais de sua vida. Esbanjando beleza, a comunicadora posou para as câmeras com vestidos longos e elegantes.

Em entrevista exclusiva à CARAS Digital, Lucilene abriu o coração e falou sobre a expectativa para o nascimento da bebê, os medos enfrentados durante a gestação e em como imagina que será sua rotina com a chegada do quarto filho. De acordo com a apresentadora, todos estão ansiosos para conhecer a caçula.

"Meus filhos perguntam o tempo todo se ela já vai nascer. É uma grande novidade para nós, uma menina! Então a expectativa está alta. E depois das intercorrências que tive com os problemas de saúde, bate uma certa ansiedade acima do normal também", declarou ela.

Lucilene Caetano passou por algumas internações durante o período da gravidez e chegou a ficar na UTI. Ela acabou sendo contaminada pelo vírus Influenza B, que desencadeou uma pneumonia bacteriana. A comunicadora ainda foi diagnosticada com Covid-19 em meio a recuperação.

"Foi uma gestação com alguns sustos, né? Então é uma vitória chegar até aqui… Tinha muito medo dela nascer prematura, de perdê-la , que as medicações que precisei usar na UTI e na SEMI UTI interferissem no desenvolvimento dela. Mas graças a Deus, tudo segue bem!", garantiu a famosa.

Por fim, Lucilene Caetano comentou sobre a rotina na reta final da gravidez e como imagina que será a nova fase da família com a chegada da bebê caçula. A apresentadora ainda contou que só revelará o nome da pequena no dia de seu nascimento .

"Sou mãe de três pequenos, então a rotina é bem puxada! O que traz ainda mais cansaço nessa reta final. Estamos animados! Eu acredito que difícil é ter um ou dois filhos. A partir do terceiro tudo fica mais simples e mais leve! Eles brincam juntos, nós já estamos com mais experiência e nos tornamos mais práticos. Não tenho dúvidas que será incrível!", concluiu.

Confira as fotos do ensaio de gestante de Lucilene Caetano:

Lucilene Caetano fala sobre sua fé

Grávida pela quarta vez, a ex-apresentadora da Band, Lucilene Caetano, passou por internações nos últimos meses e viveu "tempos difíceis", como sempre compartilha em sua rede social. Em entrevista para a CARAS Digital, a jornalista falou sobre como sua fé a fortaleceu na UTI e como a sua crença influencia no crescimento de sua família.

Esperando sua primeira menina, a comunicadora, que já é mãe de Theo, Davi e Zion, frutos de seu casamento com Felipe Sertanejo, explicou que sua quarta gestação não é de risco e esclareceu melhor como aconteceram as internações; confira detalhes!

Leia também: Bruna Biancardi exibe o barrigão da segunda gravidez: 'Mudando'