Ana Maria Braga se casa com Fábio Arruda em cerimônia intimista

É oficial! Ana Maria Braga oficializou o casamento com Fábio Arruda em cerimônia intimista na cidade de São Paulo nesta sexta-feira, 4

A apresentadora Ana Maria Braga, de 76 anos, está casada! Nesta sexta-feira, 4, ela oficializou sua união com o jornalista Fábio Arruda, de 54 anos, em uma cerimônia intimista para o casamento civil em São Paulo. A celebração aconteceu no final da tarde com apenas a presença de amigos íntimos e familiares, sendo cerca de 50 convidados.

A música da cerimônia ficou por conta do Maestro Renato Misiuk, que já tocou em outros eventos de grandes nomes da alta sociedade.

Esta foi a primeira cerimônia de casamento do casal, que também organiza uma festa para o mês de Julho na fazenda dela no interior de São Paulo. O segundo casamento deve acontecer na capela que ela construiu em homenagem para Nossa Senhora de Fátima em sua propriedade.

Vale lembrar que este é o quinto casamento de Ana Maria. Ela e Fábio estão juntos há cerca de 4 anos, sendo que assumiram o romance publicamente em janeiro de 2023, quando surgiram juntos em uma viagem para a África do Sul.

Os dois se conheceram nos bastidores do programa Mais Você, da Globo. “Na pandemia, eu vim para São Paulo, e aí, de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar”, disse ela no programa Altas Horas sobre o início do romance deles.

A viagem mais recente de Ana Maria e Fábio

No carnaval de 2025, Ana Maria Braga e Fábio Arruda passaram alguns dias de férias em uma praia paradisíaca na Bahia. Veja as imagens:

