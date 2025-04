Médica alerta sobre caso de Nadja Haddad: ‘Pode levar a complicações mais sérias’

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã plástica Heloise Manfrim ainda explica como é possível corrigir a condição da apresentadora Nadja Haddad de forma efetiva

Após o nascimento do filho no ano passado, a apresentadora do Bake Off Brasil, programa do SBT, Nadja Haddad (44) precisou realizar um procedimento para corrigir duas alterações consequentes da sua gravidez: diástase abdominal e hérnia umbilical. Para falar sobre o assunto, a CARAS Brasil conversou com a cirurgiã plástica Heloise Manfrim. Ela aponta que, muitas vezes, a condição está associada à hérnia umbilical.

Nadja confessou que já tinha notado que havia algo estranho em seu abdômen pós-gestação. “Porque, quando voltei a treinar, eu sentia repuxar, doía, era desconfortável quando eu ia fazer a mesa flexora ou quando ia me alongar”, disse a apresentadora.

Segundo a médica, a gravidez provoca uma distensão de todas as camadas do abdômen. A pele sofre distensão e, muitas vezes, não retorna à situação inicial, o que chamamos de flacidez. “No abdômen existem músculos separados por uma membrana no centro, verticalmente, que também se distende, afastando os músculos da linha média e também muitas vezes não retorna à situação inicial, chamamos este afastamento de diástase dos retos abdominais”, diz Heloise.

“Isso ocasiona um aspecto de abdômen volumoso. A diástase e excesso de pele podem ser acima do umbigo, abaixo do umbigo ou em toda a extensão da abertura da linha média”, explica a cirurgiã plástica, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. “É possível fazer essa correção por abdominoplastia ou por vídeo (minimamente invasivo)”, emenda a especialista.

De acordo com a Heloise, muitas vezes, a diástase está associada à hérnia umbilical. “Quando a linha média do abdômen está muito fraca e a parede abdominal bastante esticada durante a gravidez, existe a possibilidade de aumento do espaço ao redor da cicatriz umbilical. Como resultado, pode haver a saída de gordura ou até mesmo de parte do intestino para fora da cavidade abdominal, o que pode causar dor e, em alguns casos, levar a complicações mais sérias”, informa.

Para corrigir a hérnia de forma efetiva, é necessário corrigir também a diástase refazendo a parede abdominal, afirma a médica. “Em alguns casos, a diástase é grande e não permite uma correta contração dos músculos e estabilização da coluna, podendo ser a causa de dores lombares, principalmente em pacientes que não fazem exercícios físicos e quando o músculo reto abdominal é muito fraco. O ‘core’ (grupo de músculos do abdômen) sofre uma desestabilização”, fala a cirurgiã plástica.

A médica ainda lembra que, para quem deseja realizar uma correção de diástase abdominal, a escolha de um cirurgião plástico qualificado é essencial. “A experiência do profissional influencia no resultado final, especialmente no que diz respeito à reconstrução umbilical. Ter uma indicação e fazer uma análise de trabalhos anteriores do especialista podem ajudar o paciente a tomar uma decisão mais segura”, finaliza.

A apresentadora Nadja Haddad teve filhos gêmeos, José e Antônio, em 2024. O bebê Antônio faleceu com poucas semanas de vida, e José ficou alguns meses na UTI Neonatal, mas já está em casa com a família. Durante sua recuperação do pós-parto, ela descobriu a diástase e a hérnia em uma consulta médica e decidiu procurar um cirurgião para resolver a questão antes que se tornasse uma complicação de saúde.

Leia também:Médico aponta riscos da bariátrica da sertaneja Yasmin Santos: ‘Maiores chances’