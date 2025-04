Fotos inéditas revelam detalhes do vestido de noiva de Ana Maria Braga

Vestido de noiva de Ana Maria Braga fugiu do tradicional e deu um novo caminho para as noivas que querem ser 'coloridas' no altar. Veja as novas fotos

A apresentadora Ana Maria Braga reuniu seus amigos mais próximos e familiares para celebrar o seu casamento civil com o jornalista Fábio Arruda na última sexta-feira, 4. Porém, só agora as fotos com os detalhes da cerimônia estão sendo reveladas pelos convidados e trazem detalhes inéditas sobre o vestido da noiva.

A comunicadora escolhe um look fora do tradicional para seu quinto casamento. Desta vez, ela dispensou o vestido branco e apostou em um modelito com muitas cores e alegria.

A estrela escolheu um vestido de noiva confeccionado pela estilista Lethicia Bronstein. O look contou com tecido de base com transparência e foi bordado com flores de várias cores. Os bordados contaram com tons de rosa, lilás, azul, amarelo, laranja e verde, e deram um visual único para a noiva.

O look também teve as costas abertas e um decote poderoso na frente. Inclusive, o estilo do look chamou a atenção pelo toque de romantismo, já que seguiu a estrutura de um vestido de princesa, com direito a mangas bufantes e saia rodada.

Veja as novas fotos do vestido da noiva:

Ana Maria Braga se casou no civil com vestido colorido - Foto: Reprodução / Instagram

O amor de Ana Maria Braga

Vale lembrar que este é o quinto casamento de Ana Maria. Ela e Fábio estão juntos há cerca de 4 anos, sendo que assumiram o romance publicamente em janeiro de 2023, quando surgiram juntos em uma viagem para a África do Sul.

Os dois se conheceram nos bastidores do programa Mais Você, da Globo. “Na pandemia, eu vim para São Paulo, e aí, de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar”, disse ela no programa Altas Horas sobre o início do romance deles.

Recentemente, os noivos fizeram uma viagem a dois para uma praia paradisíaca na Bahia para curtirem o carnaval juntinhos.

