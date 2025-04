Ana Maria Braga surge radiante em novas fotos de seu casamento civil com Fábio Arruda em sua mansão na cidade de São Paulo

A apresentadora Ana Maria Braga está casada! Na sexta-feira, 4, ela, que está com 76 anos, oficializou o casamento civil com o jornalista Fábio Arruda, de 54 anos, em uma cerimônia intimista em sua mansão na cidade de São Paulo. Agora, novos detalhes foram revelados.

O maquiador e cabeleireiro dela, Marcio Granado, mostrou um carrossel com fotos e vídeos de como foi casamento da estrela da TV. Inclusive, ele revelou que Ana Maria entrou na cerimônia sendo conduzida pelo filho, Pedro. “Entre sorrisos e olhares apaixonados, Ana Maria Braga e Fábio Arruda celebraram o amor que os une. Que Deus os envolva com graça e que cada dia juntos seja um novo capítulo de felicidade”, disse o Beauty artist na legenda do post.

Ana Maria Braga foi levada ao altar pelo filho, Pedro - Foto: Reprodução / Instagram

Além disso, a filha da apresentadora, Mariana Maffeis, apareceu muito feliz e dançando com a filha no colo durante a festa de casamento da mãe.

Ana Maria Braga com a filha, Mariana Maffeis - Foto: Reprodução / Instagram

Vale lembrar que Ana Maria Braga se casou com um vestido de noiva fora do convencional. Ela dispensou o vestido branco e escolheu um look colorido. O modelito foi feito pela estilista Lethicia Bronstein com bordados de flores coloridas, que deram muita alegria para o look da noiva.

O casamento civil contou com a presença de convidados famosos, como Eliana, Sabrina Sato, Nicolas Prattes e Tati Machado. A festa aconteceu para apenas 50 convidados mais íntimos do casal. Porém, eles devem reunir um número maior de pessoas na segunda festa de casamento, que está sendo organizada para acontecer em julho na fazenda dela no interior de São Paulo. Inclusive, a segunda festa deve ter uma cerimônia religiosa na capela que existe na propriedade.

