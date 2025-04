Veja o bolo de casamento simples e elegante de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga exibe as primeiras fotos do bolo de casamento de sua união civil com Fábio Arruda. Veja o doce com detalhes sofisticados

Os detalhes do casamento civil de Ana Maria Braga e Fábio Arruda não param de surpreender os fãs da apresentadora. Desta vez, ela revelou como era o seu bolo de casamento para a festa em sua mansão em São Paulo. A união aconteceu na sexta-feira, 4, e ela recebeu cerca de 50 convidados em sua casa para a união civil do casal.

Na festa, realizada na área externa da propriedade, os noivos revelaram o bolo de casamento simples e elegante. Eles escolheram um doce feito em apenas um andar e no formato redondo. O bolo foi decorado com desenhos de flores feitos com bico de confeiteiro. No topo, o doce contou com as iniciais dos noivos.

As fotos do bolo foram reveladas em meio a imagens dos noivos durante a cerimônia e também curtindo a festa com seus convidados, que incluíram personalidades famosas, como Luciano Huck, Simone, Eliana, Sabrina Sato e Tati Machado.

"Acredite no brilho que aparece durante uma troca de olhares — às vezes, é ali que começa algo especial. O amor não precisa de grandes gestos, só de conexão. Aqui, alguns registros de um dia leve, cheio de afeto e bons encontros", disse ela na legenda.

Veja as fotos abaixo:

Bolo de casamento civil de Ana Maria Braga e Fábio Arruda - Foto: Reprodução / Instagram

Bolo de casamento civil de Ana Maria Braga e Fábio Arruda - Foto: Reprodução / Instagram

Bolo de casamento civil de Ana Maria Braga e Fábio Arruda - Foto: Reprodução / Instagram

Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

O amor de Ana Maria Braga e Fábio Arruda

Vale lembrar que este é o quinto casamento de Ana Maria. Ela e Fábio estão juntos há cerca de 4 anos, sendo que assumiram o romance publicamente em janeiro de 2023, quando surgiram juntos em uma viagem para a África do Sul.

Os dois se conheceram nos bastidores do programa Mais Você, da Globo. “Na pandemia, eu vim para São Paulo, e aí, de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar”, disse ela no programa Altas Horas sobre o início do romance deles.

