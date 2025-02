Apresentador da Globo, Alessandro Jodar se casa com influencer

Apresentador esportivo da Globo nos telejornais da manhã, Alessandro Jodar está oficialmente casado! Ele oficializou a união com a booktuber Isabella Lubrano

O apresentador Alessandro Jodar, que comanda os blocos esportivos dos telejornais Hora 1 e Bom Dia São Paulo, está casado! No último final de semana, ele oficializou seu casamento com a influencer e booktuber Isabella Lubrano, em uma cerimônia ao ar livre.

Nas redes sociais, os dois mostraram fotos do grande dia e celebraram o amor que vivem juntos. "Um dia tão mágico quanto os vinte anos que nos trouxeram até aqui. Como é bom compartilhar a vida com você, Isa, meu amor", disse ele.

E ela escreveu: "Choveu durante a semana, mas no dia do nosso casamento o sol brilhou com força para nos abençoar. Muito obrigada a todos pelas mensagens carinhosas! Eu e @ale_jodar ficamos extremamente felizes!".

Alessandro e Isabella se conheceram na juventude e estão juntos até hoje. Ela é dona de um perfil sobre leitura, chamado ’Ler Antes de Morrer’, e possui mais de 150 mil seguidores no Instagram e 700 mil inscritos no YouTube.

O casamento de Alessandro Jodar e Isabella Lubrano reuniu vários jornalistas da Globo, como Marcelo Pereira, Karine Alves e Tiago Scheuer.

Apresentador da GloboNews se casou no civil

O apresentador Marcelo Cosme está casado! Astro dos telejornais da GloboNews, ele oficializou sua união com o cardiologistaFrankel Brandão em uma cerimônia civil no dia 29 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro.

A celebração aconteceu em um cartório na cidade e contou com a presença de amigas famosas do casal, como Leilane Neubarth, Luiza Zveiter e Dona Déa Lúcia.

"O dia do sim! Somos marido, cúmplices, amigos e um do outro e para o resto da vida! Casados", disse o comunicador na legenda do Instagram.

Vale lembrar que Marcelo e Frankel estão juntos há cinco anos. Pouco antes da cerimônia civil, o médico falou sobre o amor deles. "E de repente, 5 anos juntos! Em poucas fotos, vários momentos… Amor, amar, amigos, amantes, amém, axé! “Os elementos que simbolizam a celebração de 5 anos são a madeira e o ferro. A relação faz referência a força e a resistência dos dois materiais”", escreveu. Então, o apresentador respondeu: "O tempo nos fez muito bem, em todos os sentidos. Somos pessoas melhores juntos e ficamos mais bonitos. Te amo".

