Uau! Ana Maria Braga deixou os seguidores encantados ao compartilhar vídeo inédito dos bastidores de seu casamento com Fábio Arruda; assista

Após celebrar seu casamento em uma cerimônia intimista, Ana Maria Braga compartilhou, nesta segunda-feira, 7, um vídeo inédito dos bastidores do matrimônio com Fábio Arruda , realizado na última sexta-feira, 4.

No vídeo compartilhado, a apresentadora exibiu detalhes dos preparativos para o grande dia, incluindo maquiagem, cabelo e até mesmo a preparação do noivo. "Nunca desista do amor. Ele pode estar por aí te procurando. A&F 04/04/2025", declarou Ana Maria na legenda da publicação.

E nos comentários, não faltaram elogios. "Uma honra estar com vcs testemunhando este momento de amor. Viva o casal, viva a maturidade, viva o mulherão que vc é!!!", ressaltou Eliana. "Você inspira nós mulheres. Te amo muito", disse Sabrina Sato. "Que emoção! Que lindos!!! Que Deus abençoe abundantemente essa união. Que beleza, Ana!", desejou Maria Beltrão.

Assista:

Quem pegou o buquê de Ana Maria Braga?

A apresentadora Ana Maria Braga compartilhou sua felicidade pelo casamento com o jornalista Fábio Arruda, realizado na noite de sexta-feira, 5, em uma cerimônia intimista na mansão dela, em São Paulo. Nos bastidores do Mais Você desta segunda-feira, 7, ela celebrou o momento especial jogando o buquê de noiva para os colegas de trabalho.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, ela mostrou o momento em que surpreendeu sua equipe nos bastidores do programa. E quem ficou com o buquê foi uma das produtoras, que renovou suas esperanças de subir o altar: "Vou casar", celebrou ela.

Ainda durante a atração, ela comentou brevemente sobre seu casamento com o jornalista. Ao receber o jornalista Alessandro Jodar, que comanda o bloco esportivo do programa matinal, ela quis saber sobre a vida de recém-casado.

Sentados à mesa do café da manhã, a apresentadora disparou: "Como vai a vida de casado?". "Vai ótima. Uma delícia a vida de casado", respondeu Alessandro. "Tá sem fome agora de manhã. Tomou café em casa", afirmou a apresentadora.

"É. Ajuda, né. Mas não sou só eu agora", indicou Jodar."Em matéria de casamento, eu estou expert", respondeu Ana Maria Braga, que caiu na risada. Em seguida, ela mudou o rumo da conversa e falou sobre os assuntos que seriam tratados no programa. Veja os registros!

