Ana Maria Braga: Veja a primeira foto do vestido de noiva

Primeira foto dos noivos! Casamento de Ana Maria Braga e Fábio Arruda aconteceu na noite de sexta-feira, 4, e a primeira imagem deles foi revelada neste sábado

A apresentadora Ana Maria Braga já está casada! Ela oficializou o casamento civil com o jornalista Fábio Arruda na noite de sexta-feira, 5, em uma cerimônia intimista na mansão dela em São Paulo. Porém, uma das convidadas deixou vazar uma foto dos looks dos noivos.

Ana Maria Braga escolheu um vestido de noiva fora do comum. Ela apostou em um look colorido, que foi feito com bordados de flores em tons de rosa e azul. O modelito da noiva combinou perfeitamente com a roupa do noivo, que se casou com um terno rosa.

Ana Maria e Fábio Arruda devem realizar mais uma cerimônia de casamento em breve. De acordo com a imprensa nacional, este foi apenas o casamento civil deles para cerca de 50 convidados mais íntimos. Em julho, eles devem realizar uma festa maior com cerimônia religiosa na fazenda dela no interior de São Paulo. Os rumores dizem que o casamento religioso deve acontecer na na capela que ela construiu em homenagem para Nossa Senhora de Fátima em sua propriedade.

Ana Maria Braga e Fabio Arruda no casamento - Foto: Reprodução / Instagram

Vale lembrar que este é o quinto casamento de Ana Maria. Ela e Fábio estão juntos há cerca de 4 anos, sendo que assumiram o romance publicamente em janeiro de 2023, quando surgiram juntos em uma viagem para a África do Sul.

Os dois se conheceram nos bastidores do programa Mais Você, da Globo. “Na pandemia, eu vim para São Paulo, e aí, de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar”, disse ela no programa Altas Horas sobre o início do romance deles.

Recentemente, os noivos fizeram uma viagem a dois para uma praia paradisíaca na Bahia para curtirem o carnaval juntinhos.

