Ana Maria Braga comenta sobre casamento: 'Estou expert'

Durante o Mais Você desta segunda-feira, 7, a apresentadora Ana Maria Braga comentou brevemente sobre seu casamento com o jornalista Fábio Arruda, realizado na noite de sexta-feira, 5, em uma cerimônia intimista na mansão dela, em São Paulo. Ao receber o jornalista Alessandro Jodar, que comanda o bloco esportivo do programa matinal, ela quis saber sobre a vida de recém-casado.

Sentados à mesa do café da manhã, a apresentadora disparou: "Como vai a vida de casado?". "Vai ótima. Uma delícia a vida de casado", respondeu Alessandro. "Tá sem fome agora de manhã. Tomou café em casa", afirmou a apresentadora.

"É. Ajuda, né. Mas não sou só eu agora", indicou Jodar. "Em matéria de casamento, eu estou expert", respondeu Ana Maria Braga, que caiu na risada. Em seguida, ela mudou o rumo da conversa e falou sobre os assuntos que seriam tratados no programa.

Como foi o casamento de Ana Maria Braga?

A apresentadora do Mais Vocêapostou em um look colorido, que foi feito com bordados de flores em tons de rosa e azul. O modelito da noiva combinou com a roupa do noivo, que se casou com um terno rosa. Ela entrou na cerimônia sendo conduzida pelo filho, Pedro.

E a celebração foi bastante animada. Em um vídeo postado pela esteticista Michelle Meleck nas redes sociais, a famosa aparece bastante animada em uma cadeira, sendo levantada pelos convidados, ao som da música 'Hava Nagila'. Fábio também foi carregado.

"Não podia faltar muita alegria ao som de "Hava Nagila". É uma tradição popular em casamentos judaicos porque ela simboliza alegria, união e celebração da vida. O nome Hava Nagila significa literalmente "Vamos nos alegrar" em hebraico. Viva os noivos!!!", explicou Michelle.

