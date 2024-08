Maiara faz novo desabafo sobre ausência em tributo à Marília Mendonça

Em meio a polêmica sobre ausência no tributo à Marília Mendonça, Maiara se pronunciou novamente a respeito da decisão da dupla

A cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, se pronunciou novamente a respeito do tributo à Marília Mendonça (1995-2021), com previsão para outubro deste ano, em São Paulo. Durante um show na última segunda-feira, 5, a artista reforçou o motivo para ter recusado participação no show de homenagem à eterna 'Rainha da Sofrência'.

A nova declaração da irmã gêmea de Maraisa aconteceu em meio a polêmica sobre a ausência da dupla no evento, que dividiu opiniões nas redes sociais. Nos últimos dias, as cantoras receberam unfollow de Dona Ruth e João Gustavo, mãe e irmão de Marília.

Além do comunicado oficial sobre a recusa ao convite, Maiara ressaltou em sua apresentação que não precisa sair do palco para homenagear a grande amiga. "Quem conheceu a Marília fora do palco, ela era maior que a artista, né? Muito maior. E realmente, a gente tem a grande honra… eu não sei porque ela fez isso, de gravar as músicas dela em vida com ‘As Patroas’, eu me sinto muito honrada", desabafou.

"Eu sei que eu não preciso sair desse palco para fazer homenagem nenhuma, e, na verdade… foi ela quem me escolheu e me colocou nessa situação de todo show ter que cantar para ela. Na verdade, a maior homenagem nunca vai ser. Porque pra mim a voz dela é, e sempre vai ser, a maior voz do Brasil e do mundo! Eu não consigo cantar melhor que ela, e nunca vou conseguir, meu Deus!", concluiu Maiara.

Vale lembrar que assim como Maiara e Maraisa, as duplas sertanejas Henrique e Juliano e Hugo e Guilherme também não participarão do tributo ‘This Is Marília Mendonça’.

🚨FAMOSOS: “Eu não preciso sair desse palco pra fazer homenagem, me respeita”, diz Maiara, dupla com Maraisa, sobre não participar do festival em homenagem à Marília Mendonça. pic.twitter.com/PXQb4wdk80 — CHOQUEI (@choquei) August 6, 2024

Roberta Miranda fica fora de tributo à Marília Mendonça

O tributo à cantora Marília Mendonça (1995-2021) se tornou um dos assuntos mais comentados da web nos últimos dias. Após alguns artistas informarem que recusaram o convite para participar do evento, Roberta Miranda se pronunciou e revelou que foi deixada de fora da homenagem.

Além de terem feito parceria nos palcos, as duas tinham uma grande ligação e eram amigas pessoais. Marília participou de um DVD de Roberta Miranda com a faixa 'Os Tempos Mudaram'. Durante a gravação, inclusive, as artistas chegaram a trocar palavras de afeto.

De acordo com informações do portal LeoDias, Roberta não recebeu convite da produção para participar do tributo à eterna Rainha da Sofrência. Em nota enviada ao 'Fofocalizando' na tarde de quarta-feira, 31, a famosa não escondeu a indignação com a 'exclusão' na homenagem; confira mais detalhes!