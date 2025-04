Ela cresceu! Filha de Luciana Mello surge enorme em rara aparição com a mãe

Luciana Mello conta com a companhia da filha, Nina, em noite de show em São Paulo. Veja o quanto a adolescente já cresceu

A cantora Luciana Mello aproveitou a noite desta sexta-feira, 11, na companhia da filha mais velha, Nina, de 16 anos, fruto do relacionamento com Ike Levy. As duas marcaram presença no show do cantor Gilberto Gil em São Paulo.

Na entrada do evento, mãe e filha posaram juntas e adolescente chamou a atenção ao mostrar o quanto já cresceu. A menina apareceu enorme e estilosa com look preto, branco e jeans. Enquanto isso, a mãe apostou em um casaco laranja com cachecol colorido.

Além de Nina, Luciana também é mãe de Tony, de 11 anos.

Luciana Mello curte noite de show com a filha, Nina - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Luciana Mello e a influência do pai

Foi com o pai, Jair Rodrigues (1939-2014), que Luciana Mello (45) aprendeu a reunir pessoas em bons momentos regados de música e alegria. A artista também conta que legado do pai esteve presente na escolha das participações do álbum, e nas relações que criou com as artistas. "Meu pai lançou a Alcione praticamente, ela sempre conta essa história. O primeiro disco dela, meu pai que apresentou para a gravadora. A Leci vivia lá em casa, Mart'nália dispensa comentários. Tem esse contato emocional da família."

Além disso, ela afirma que Fabiana e Simone foram grandes referências ao longo de sua vida, e que cresceu escutando as músicas das artistas. Por fim, a cantora diz que a escolha de Marvvila foi para trazer a nova geração do samba em seu projeto.

Luciana pretende lançar as músicas até o final do ano, e não descarta novas partes para o projeto. Segundo ela, a primeira etapa representa o Quarto das Mulheres do Samba. "Cresci em uma casa de músicos, de compositores, minha casa estava sempre cheia. Então, quis trazer as minhas referências dentro do samba e reverenciar essas mulheres."