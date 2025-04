Marina Ruy Barbosa canta ao lado de Luísa Sonza em show

Além de arrasar na atuação, Marina Ruy Barbosa também tem talento para música e arrasou ao cantar com Luísa Sonza em show

No último sábado, 12, Luísa Sonza realizou um show em São Paulo e contou com diversas participações especiais.

Além de arrasar na atuação, Marina Ruy Barbosa também mostrou que possui talento para a música. A atriz subiu no palco e cantou ao lado da artista.

Com um vestido verde, Marina soltou a voz e encantou o público presente no local. Marina Ruy Barbosa está confirmada para interpretar Suzane von Richthofen na série Tremembé, que deve estrear ainda este ano na Prime Video.

Na plateira, Luísa ainda contou com a presença especial do namorado Luis Ribeirinho.

Planos para ser mãe

Durante uma trasmissão ao vivo em seu perfil no Instagram, a atriz Marina Ruy Barbosa se pronunciou sobre os comentários de uma suposta gravidez. Perto de subir ao altar com Abdul Fares, a ruiva esclareceu que ainda não é o momento para se tornar mãe.

"Está grávida?", questionou internauta. "Ah, gente, vocês estão de palhaçada, né?", ela respondeu. "Eu tiro fotos bonitas, estou zeradinha, entendeu? E vocês ficam dizendo que eu estou grávida? Eu não estou grávida, gente, pelo amor de Deus. Ainda não é o momento", desabafou Marina Ruy Barbosa.

Em entrevista recente ao Portal LeoDias, a artista, que está noiva do empresário Abdul Fares, revelou sua vontade de aumentar a família. Ao ser questionada sobre maternidade, ela disse que se sente "mais segura" atualmente: “Eu acho que esse momento é muito especial, né? A maternidade para as mulheres. Sim, eu tenho muita vontade de ser mãe, com certeza”, respondeu ela.

“É um momento que eu penso muito. Acho que vai passando o tempo e você vai ficando também, ao mesmo tempo, mais segura enquanto mulher, enquanto o relacionamento. Eu acho que você vai conseguindo se enxergar mais nesse lugar. Eu brinco que eu me acho ainda muito filha, mas aos poucos realmente vem vindo essa vontade”, completou.

Apesar disso, Marina ressaltou que tem outros projetos antes da maternidade. “Mas claro, eu ainda tenho alguns projetos pela frente para fazer, o trabalho, vou casar também, então tem umas fases antes dessa chegada”, ressaltou.

Leia também: Marina Ruy Barbosa causa alvoroço com fãs mirins em evento