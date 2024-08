Roberta Miranda lamenta falta de convite para tributo à Marília Mendonça

A cantora Roberta Miranda se indignou ao revelar que foi esquecida para o tributo à Marília Mendonça: 'Falta de respeito'

O tributo à cantora Marília Mendonça (1995-2021) se tornou um dos assuntos mais comentados da web nos últimos dias. Após alguns artistas informarem que recusaram o convite para participar do evento, Roberta Miranda se pronunciou e revelou que foi deixada de fora da homenagem.

Além de terem feito parceria nos palcos, as duas tinham uma grande ligação e eram amigas pessoais. Marília participou de um DVD de Roberta Miranda com a faixa 'Os Tempos Mudaram'. Durante a gravação, inclusive, as artistas chegaram a trocar palavras de afeto.

De acordo com informações do portal LeoDias, Roberta não recebeu convite da produção para participar do tributo à eterna Rainha da Sofrência. Em nota enviada ao 'Fofocalizando' na tarde de quarta-feira, 31, a famosa não escondeu a indignação com a 'exclusão' na homenagem.

"Falta de respeito com Marília e com a música sertaneja, os fãs de ambas, os meus e os fãs da Marília estão indignados. Esperar o que deles? Cada um dá o que tem", disparou a veterana.

Vale lembrar que as duplas Maiara e Maraisa e Henrique e Juliano informaram que não estarão presentes no tributo, previsto para acontecer no dia 5 de outubro deste ano. Amigas pessoais de Marília Mendonça, as gêmeas explicaram que não possuem condições psicológicas para subir ao palco do Allianz Parque sem a amiga.

Henrique e Juliano, através da assessoria de imprensa, informaram que todas as homenagens à Marília foram realizadas em vida. Além disso, a dupla também ressaltou que não regravaria músicas feitas com a cantora.

Mãe de Marília Mendonça se pronuncia

Mãe de Marília Mendonça (1995-2021), Dona Ruth Moreira se pronunciou a respeito do tributo organizado à cantora. Na última terça-feira, 30, alguns artistas revelaram que não devem participar do show em homenagem à eterna 'Rainha da Sofrência', que será realizado no dia 5 de outubro, em São Paulo.

Após a 'polêmica' tomar conta das redes sociais, Dona Ruth deixou um recado ao público. Em um vídeo enviado para o portal LeoDias, a mãe de Marília agradeceu a colaboração de todos os cantores e deixou as portas abertas à quem mudar de ideia e deseja marcar presença no evento especial; confira mais detalhes!