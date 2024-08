Após polêmicas, Maiara e Maraisa se manifestam sobre homenagem à Marília

Em meio às polêmicas envolvendo tributo à Marília Mendonça, Maiara reflete sobre homenagens à amiga: "Cada um tem um jeito de reverenciar ela"

Na última semana, a dupla Maiara e Maraisa teve seu nome envolvido em mais uma polêmica. Em outubro deste ano, será realizado o show em tributo à Marília Mendonça e a ausência das cantoras no evento dividiu opiniões entre os internautas e familiares da artista, que faleceu em um acidente aéreo em 2021. Na última quinta-feira, 1, durante um show em Nerópolis, Goiás, as irmãs falaram sobre homenagens à amiga e muitos viram como uma indireta às críticas recebidas.

"O recado que quero deixar aqui hoje: todos os dias que você colocar um CD, DVD ou música da Marília, cada um faz a homenagem do jeito que achar melhor, cada um tem um jeito de reverenciar ela. Quem sempre melhor homenageia a Marília é o povo", declarou Maiara, que logo foi ovacionada pelo público.

Antes disso, o colunista Leo Dias havia esclarecido, durante o programa Fofocalizando, do SBT, que a escolha partiu de Maiara. Segundo o jornalista, a cantora afirmou que não tem condições psicológicas para cantar no estádio, onde a dupla, na companhia de Marília Mendonça, já fez um show com o projeto Patroas.

Ele, inclusive, defendeu a dupla de irmãs. "Só para vocês entenderem outra questão, esse tributo é primeiro após a morte dela. Já faz bastante tempo e tem uma importância enorme. Maiara era muito ligada a Marilia, as duas [irmãs] obviamente. Mas a Maiara foi a que visivelmente no sepultamento e cortejo estava muito abalada. A grande preocupação de todos ali era com a Maiara, que é a mais sensível, a mais frágil, aquela que precisa de mais apoio emocional", disse.

“cada um faz a homenagem do jeito que achar melhor” 🥹❤️🙏🏻 pic.twitter.com/4aBdLr9lRX — thais, ex de alguém (@uaifeels) August 2, 2024

