Maiara e Maraisa quebram silêncio após confusão de tributo à Marilia Mendonça

Em depoimento à CARAS Brasil, a dupla Maiara e Maraisa se posiciona pela primeira vez após críticas dos fãs sobre ausência em homenagem à Marília Mendonça

Depois de serem alvos de muitos comentários e críticas por decidirem ficar de fora do tributo à Marília Mendonça, as irmãs Maiara e Maraisa decidiram se posicionar publicamente sobre o caso. Em depoimento enviado à CARAS Brasil, as artistas explicaram que ainda seguem muito traumatizadas com a perda da melhor amiga.

"Tem muita gente questionando nossa ausência no THIS IS MARILIA MENDONÇA. Para quem não sabe, foi no Allianz que lançamos a tour Festa das Patroas, foi no Allianz que sonhamos subir as três no palco e seria no Alliianz que iríamos realizar o projeto de nossas vidas", disse.

O caso envolvendo o afastamento das gêmeas da imagem de Marília acabou ganhando repercussão nesta segunda-feira, 30, após elas decidirem ficar de fora do tributo à rainha da sofrência. Além delas, a dupla Henrique e Juliano, amigos pessoais da cantora, também ficaram de fora.

"Somos fortes e conseguimos suportar muitas dores, mas esta ainda não nos sentimos capazes. Perdão, ainda temos uma ferida aberta e estar neste palco, olhar para o lado e não ver a Marília é algo acima do suportável para nós, como seres humanos", completa.

Em meio a esperança das artistas aparecerem de surpresa no evento, que está marcado para o próximo domingo, 5, elas finalizam a nota reafirmando que torcem para que o show especial para os fãs seja um sucesso. "Não temos dúvida que será um evento lindo e terá todo nosso apoio".

Vale destacar que a situação não foi apenas incompreendida por fãs das artistas, mas também por Dona Ruth e o João Gustavo, mãe e irmão de Marília Mendonça. Chateados com a decisão, os dois deixaram de seguir as cantoras no Instagram e fizeram críticas abertamente.

"É uma coisa bem óbvia, já fala por si. Mas não quero tirar o foco do evento. Parei de seguir outros artistas que foram travados de participar. Nesse momento a gente vê quem tá com a gente, quem abraça, quem quer fazer mesmo que esse legado continue", disse João ao portal Leo Dias.