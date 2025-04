Emocionante! Durante o 'Viver Sertanejo', o cantor Daniel relembrou a morte de João Paulo e desabafou sobre decisão de seguir carreira solo

O episódio do programa Viver Sertanejo que será exibido no próximo domingo, 13, promete fortes emoções. Durante as gravações da atração, o cantor Daniel não conteve as lágrimas ao relembrar momentos marcantes ao lado de seu parceiro de longa data, João Paulo , falecido em um trágico acidente de carro em 1997. Em um bate-papo com grandes nomes da música sertaneja, o artista falou sobre a dor da perda e sua decisão de seguir carreira solo.

A emoção tomou conta da atração quando Milionário, que formou uma das duplas mais icônicas do gênero ao lado de José Rico, perguntou a Daniel por que nunca voltou a cantar em dupla. “Quando tudo aconteceu, eu não tinha chão...”, respondeu ele, destacando o papel fundamental do pai em sua trajetória. “Para mim, o meu pai foi meu grande parceiro”.

A gravação também foi marcada por outros momentos intensos. Moyses Rico, filho de José Rico, encantou ao interpretar clássicos como Decida e Sonhei com Você. Ao falar sobre sua história, ele contou sobre o desejo de adotar o nome artístico do pai, mesmo antes do reconhecimento legal da paternidade. “Falei pra ele: ‘eu quero usar o nome’... Ele respondeu que eu poderia usar”, relembrou.

Na sequência, ele ainda refletiu sobre os desafios de carregar um grande legado. “O peso da comparação era muito grande. Como é que você compara o incomparável?”, ressaltou Moyses.

Já Sorocaba, da dupla com Fernando Zor, trouxe leveza ao recordar o início da parceria com o amigo, que começou pelas redes sociais. “O Fernandinho tem características que nos completam. Eu tenho um lado mais voltado para composição e criação, e ele é mais musical”, declarou ele.

Aniversário da filha caçula

Em janeiro, o cantor Daniel e a esposa, Aline de Pádua, usaram as redes sociais para compartilhar uma homenagem bastante especial à filha caçula do casal, Olívia, que completou 3 anos de vida.

Mamãe coruja, Aline resgatou diversas fotos raras da pequena e dividiu com os seguidores alguns registros fofíssimos de Olívia ao longo dos últimos meses nunca publicados antes. Os dois também são pais de Lara, de 15 anos, e Luiza, de 13.

"Um ano se passou e hoje nossa filhotinha tá completando 3 aninhos de muita fofura. Que o Papai do Céu ilumine sempre seu caminho com muita saúde! Amamos você demais", declarou Aline de Pádua na legenda da publicação realizada em conjunto com Daniel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline de Padua (@lilipadua)

Leia também:Esposa do cantor Daniel mostra novo quarto da filha caçula: 'Perfeito'