Dona Ruth toma atitude radical contra Maiara e Maraisa e o motivo vem à tona

Mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth tomou uma decisão inesperada contra as cantoras Maiara e Maraísa logo depois do seu filho fazer o mesmo

Mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth tomou uma atitude radical nas redes sociais. De acordo com o colunista Leo Dias, ela resolveu parar de seguir as cantoras Maiara e Maraisa, que eram grandes amigas de sua filha na época da morte da Rainha da Sofrência.

A decisão dela foi tomada após as duas se recusarem a participar do tributoThis Is Marília Mendonça, que acontecerá em um estádio de São Paulo em outubro deste ano. Com isso, ela parou de seguir os perfis pessoais das gêmeas e também da dupla no Instagram.

Vale destacar que a mesma atitude foi tomada por João Gustavo, irmã de Marília e filho de Ruth. Ele ainda alfinetou a recusa das gêmeas sertanejas. “Nesse momento vemos quem está com a gente e quer fazer que esse legado continue. Deixar de seguir fala por si só”, afirmou ele ao colunista.

Leo Dias defendeu Maiara

Durante o programa Fofocalizando, do SBT, o colunista Leo Dias defendeu Maiara. Ele disse para as pessoas não atacarem Maiara por sua decisão de não ir ao evento póstumo. "Só para vocês entenderem outra questão, esse tributo é primeiro após a morte dela. Já faz bastante tempo e tem uma importância enorme. Maiara era muito ligada a Marilia, as duas [irmãs] obviamente. Mas a Maiara foi a que visivelmente no sepultamento e cortejo estava muito abalada. A grande preocupação de todos ali era com a Maiara, que é a mais sensível, a mais frágil, aquela que precisa de mais apoio emocional", disse ele.

E completou: "Maraisa é muito mais centrada e controlada do que a Maiara. Essa decisão dela surpreendeu a todos, acho que inclusive a família. O que eu peço aqui como fã e o jornalista que talvez mais tenha coberto a vida e a história da Marilia, é que parem os ataques. Parem! Respeitem a decisão da Maiara. Ela é muito sensível e tem os motivos dela. Por favor, fãs da Marília Mendonça ou rebanho, como é chamado, não ataquem! Façam desse especial do Spotify, um grande especial e uma grande lembrança".