Por que Henrique e Juliano estão fora de tributo à Marília Mendonça? Entenda

Amigos pessoais de Marília Mendonça, a dupla sertaneja Henrique e Juliano recusou o convite para participar de tributo à cantora

Grandes amigos de Marília Mendonça (1995-2021), a dupla sertaneja Henrique e Juliano não estará presente no show de tributo à cantora, previsto para acontecer no dia 5 de outubro, em São Paulo. Após Maiara e Maraisa revelarem ausência no evento, os artistas também se pronunciaram a respeito do assunto e esclareceram a recusa ao convite.

Em conversa com o site 'Hugo Gloss', a assessoria de imprensa de Henrique e Juliano confirmou que a dupla não fará parte do tributo e reforçou que as homenagens dos cantores sertanejos para Marília foram feitas em vida.

"A dupla sempre deixou claro que jamais regravaria qualquer música, com a participação da Marília. [Eles] Prezam por manter a história original. Quanto à homenagem, entendem terem feito todas as possíveis em vida, e isso é o que realmente importa", informaram.

Vale lembrar que, em abril deste ano, Henrique e Juliano já haviam comunicado publicamente que não participariam do tributo. "Não iremos regravar nenhuma música que gravamos com a Marília. Não vamos apagar a história nem substituí-la. Eu respeito cada linha do que foi escrito por ela quando ela esteve aqui. Cada página da história que vivemos", afirmou Henrique ao portal LeoDias, na ocasião.

Além de grandes amigos, Henrique, Juliano e Marília Mendonça também possuíam uma grande parceria nos palcos. Juntos, os três emplacaram a canção de sucesso 'A Flor e o Beija-Flor', gravada em 2016. A música, inclusive, está presente no álbum póstumo da artista, nomeado de 'Decretos Reais'.

Maiara e Maraisa quebram silêncio sobre tributo à Marília Mendonça

Depois de serem alvos de muitos comentários e críticas por decidirem ficar de fora do tributo à Marília Mendonça, as irmãs Maiara e Maraisa decidiram se posicionar publicamente sobre o caso. Em depoimento enviado à CARAS Brasil, as artistas explicaram que ainda seguem muito fragilizadas com a perda da melhor amiga, mesmo após quase três anos de seu falecimento.

"Tem muita gente questionando nossa ausência no THIS IS MARILIA MENDONÇA. Para quem não sabe, foi no Allianz que lançamos a tour Festa das Patroas, foi no Allianz que sonhamos subir as três no palco e seria no Allianz que iríamos realizar o projeto de nossas vidas", disse.

